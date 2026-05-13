Los Guanches y Unión Agüimes buscan la final de la Copa Fundación La Caja de Canarias

El Francisco Hernández y Las Crucitas dictarán sentencia. Los equipos locales llegan con ventaja y esperan cerrar en su terrero el pase a la final después de mandar en la Fase Regular. Mientras, Maninidra y Roque Nublo buscan dar la sorpresa para poder disputar el título.

El viernes a las 21:00 la Segunda Categoría dictaminará sus finalistas de la Copa Fundación La Caja de Canarias. El Maninidra visita el Francisco Hernández en su intento de levantar el 10-12 de la ida ante un Los Guanches que solo ha perdido dos luchadas en la Fase Regular. Además, no sabe lo que es perder en Arucas durante esta competición; ha conseguido ganar a los de Ingenio en sus dos emparejamientos correspondientes esta temporada.

Por su parte, el Unión Agüimes recibe la visita de un Roque Nublo que ha ido de más a menos durante la campaña. Después de ganar 8-12 en la ida, los del Cruce de Arinaga tendrán que apelar a la heroica para asaltar Las Crucitas donde ya cayeron 12-8 en la quinta jornada. Interesante también estará la lucha entre el sénior del Unión Agüimes Guayre Rodríguez y el destacado A del Roque Nublo Agustín González, los dos máximos tumbadores del campeonato.

Luchada por todo lo alto en la Tercera Categoría

Los dos primeros clasificados de la categoría de plata estarán frente a frente en la Montaña de Gáldar. Este jueves, a las 21:00, el Castro Morales B visita al Ajódar con una oportunidad de oro para certificar su primera plaza de la Copa Fundación La Caja de Canarias. Por su parte, los del norte, intentarán apretar más el vagón alto de la clasificación para no perder distancia con sus perseguidores, pero, sobre todo, para luchar por el liderato.

En El Doctoral, a la misma hora los dos últimos de la clasificación se enfrentan. El Unión Doctoral recibe al Adargoma con tan solo un punto más que sus rivales. Objetivos: no salir de la luchada como colista o salir del farolillo rojo.

Para el viernes a las 21:00 en el José L. Sánchez Alemán, el Vecinos Unidos, quinto con 6 puntos, recibe a un Tinamar, cuarto con 18 puntos, que quiere la victoria para igualar a Unión Sardina en la tercera plaza, ya que descansa esta jornada, y soñar con una segunda posición que ostenta el Ajódar.

Una única luchada en la Liga ABT Canarias Sénior/Juvenil

Este jueves a las 20:00 en El Chiquero se enfrentan las segundas clasificadas Maninidra ante las terceras, el Unión Sardina. La Liga ABT Canarias en su categoría Sénior podría apretarse aún más en las 3 primeras plazas dependiendo del resultado de la luchada.

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Idéntica luchada en juveniles, pero a las 19:30, en la que el Maninidra llega como cuartas con 21 puntos, mientras el Unión Sardina quintas con 18.