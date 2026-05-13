Pedri emociona a Canarias con un gesto inolvidable tras conquistar la Liga con el Barça

La conquista de una nueva Liga por parte del FC Barcelona dejó numerosas imágenes para el recuerdo, pero una de las más comentadas en Canarias tuvo como protagonista a Pedri. El centrocampista tinerfeño volvió a demostrar que, pese a haberse convertido en una estrella internacional del fútbol, mantiene intacto el vínculo emocional con su tierra.

Apenas unos minutos después de que el conjunto azulgrana certificara matemáticamente el campeonato liguero tras imponerse al Real Madrid, las cámaras captaron una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios deportivos. Pedri apareció celebrando el título envuelto en una bandera canaria, un gesto cargado de simbolismo que emocionó especialmente a la afición isleña.

El futbolista nacido en Tegueste volvió a dejar claro que nunca olvida sus raíces. Mientras compañeros, aficionados y medios celebraban la consecución del campeonato, el internacional español aprovechó el momento para dedicar unas palabras a Canarias que reflejan perfectamente el cariño y el orgullo que siente por el Archipiélago.

“Va por Canarias: la manera nuestra de vivir es única”, expresó el jugador ante las cámaras de televisión en plena celebración del título. Una frase breve, pero con enorme repercusión emocional, especialmente entre los seguidores canarios que ven en Pedri a uno de los grandes embajadores actuales de las Islas.

Un referente dentro y fuera del terreno de juego

Desde su irrupción en la élite, Pedri no solo ha destacado por su extraordinaria calidad futbolística, sino también por una personalidad cercana y humilde que le ha permitido conectar con aficionados de todas las edades. Su comportamiento dentro y fuera del campo ha contribuido a consolidar una imagen muy diferente a la habitual en muchas estrellas del deporte moderno.

El centrocampista canario se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos del panorama nacional. Su naturalidad en las entrevistas, su tranquilidad ante la presión y su constante referencia a Canarias han ayudado a fortalecer esa conexión especial con la gente.

A pesar de jugar en uno de los clubes más mediáticos del planeta y de haber conquistado títulos importantes siendo todavía muy joven, Pedri mantiene un perfil discreto y familiar. Cada vez que tiene ocasión, menciona a Tenerife, a su gente y a las costumbres de las Islas, algo que sus seguidores valoran enormemente.