El proyecto "FUTureFEM" vive una jornada de ensueño en Jinámar con Misa Rodríguez y Natalia Gutiérrez como invitadas de lujo

El programa de tecnificación FUTureFEM, impulsado por la Fundación Canaria de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) con el apoyo de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, vivió este miércoles una de sus citas más especiales. El campo Mundial 82 de Jinámar (Las Palmas de Gran Canaria) fue el escenario de una jornada formativa que reunió a más de 50 jugadoras de categorías benjamín y alevín de diversos clubes de la isla.

Este programa integral de formación tiene como objetivo prioritario complementar la labor de los clubes y potenciar el rendimiento deportivo de las jugadoras base en un entorno de aprendizaje, convivencia y diversión. Sin embargo, la jornada de este miércoles cobró una dimensión histórica gracias a la visita de dos referentes del fútbol femenino nacional.

Invitadas de primer nivel

Las jóvenes futbolistas recibieron la sorpresa de compartir césped con la seleccionadora nacional sub-15 y sub-16, Natalia Gutiérrez, y con la guardameta internacional absoluta, la grancanaria Misa Rodríguez. Ambas referentes departieron con las niñas, compartieron consejos y resolvieron las dudas de quienes hoy sueñan con seguir sus pasos.

El evento contó con la presencia de José Juan Arencibia, presidente en funciones de la FIFLP; Gloria Álvarez, gerente de la Fundación; y Bibiana Moreno, coordinadora del Área de Igualdad y Educación Afectivo-Sexual de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

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Rumbo a la Final de la Copa de la Reina

Como premio adicional a su esfuerzo y participación en el proyecto, todas las jugadoras inscritas en las convocatorias de FUTureFEM podrán asistir este sábado al Estadio de Gran Canaria para presenciar la Final de la Copa de SM La Reina entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. De esta forma, las jóvenes deportistas vivirán de cerca una cita que ya es historia del fútbol femenino en nuestro archipiélago.