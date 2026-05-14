María Cantero y Luis Jordán, Premios Armas Trasmediterránea de la Real Federación Canaria de Vela

La Real Federación Canaria de Vela (RFCV) entregó este jueves sus Premios Armas Trasmediterránea 2026 a la regatista María Cantero Izquierdo y al juez de regata Luis Jordán de Quintana, en reconocimiento en ambos casos a sus sobresalientes aportaciones al desarrollo de la vela canaria.

Ambos han recibido sus distinciones en la sexta edición de la gala anual de la federación, que se ha celebrado este jueves 14 de mayo -tras la cancelación de la fecha inicial por el paso de la tormenta Therese-, y en la que también se han reconocido a las/los regatistas canarias/os con los resultados más destacados de la temporada 2025.

Luis Jordán, quien se mostró emocionado, destacó la importancia de celebrar eventos nacionales e internacionales en Canarias por el impulso que supone para el desarrollo de regatistas, técnicos, jueces y oficiales de regata.

María Cantero, por su parte, no pudo estar presente este jueves en el Centro Canario de Vela Manuel Pazos Díaz, en Las Palmas de Gran Canaria, porque esta semana disputa junto a su compañera, la balear Paula Barceló, el mundial de la clase 49er FX que se celebra en Francia y en el que defienden el título de campeonas del mundo logrado en 2025. Tras "un día duro" este jueves en el mundial, Paula y María luchan en el top ten.

Su madre, Pilar Izquierdo, que recogió el galardón en su nombre, destacó "el orgullo inmenso" que siente la familia al ver a María "perseguir su sueño".

"Hoy no solo premiamos medallas, hoy reconocemos madrugones para entrenar, sacrificios personales y compañerismo", señaló el presidente de la RFCV, Rafael Bonilla, al inicio de la ceremonia.

La ceremonia contó con la presencia del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, quien tuvo palabras de elogio para los regatistas canarios - cuyo trabajo, dijo, "es para quitarse el sombrero".

El consejero, que subrayó la importancia de los equipos a la hora de perseguir objetivos, reclamó un puesto en el equipo de la vela para el departamento que dirige. Junto a Suárez, apoyaron la fiesta de la vela canaria el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, y la directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández Labrador.

La compañía que da nombre a los premios estuvo representada por su director Comercial Corporativo, Oscar Martínez Huerga, quien subrayó el compromiso de la naviera con la vela canaria, de la que es el principal patrocinador. "No se me ocurre un deporte mejor para representar los valores de nuestra compañía", afirmó Martínez Huerga.

Durante la temporada 2025, la vela canaria se colgó medio centenar de medallas en competiciones oficiales de ámbito nacional e internacionales. Destaca la victoria en la clase olímpica 49er FX de María Cantero, pero también se obtuvieron títulos internacionales en Optimist -donde Marta Mansito volvió a ganar con España el mundial por equipos-, en Techno 293, J80 y en la clase Snipe, J70, 420, kite, wingfoil y windsurf.

Regatistas de las islas viajaron a distintos continentes para competir en mundiales y continentales, y el archipiélago fue también escenario de eventos nacionales, como la Copa de España de ILCA 4 en Tenerife, e internacionales, como la Lanzarote International Regatta, el cierre de la 44CUP en Fuerteventura o la escala de la 25º Minitransat en La Palma.

María Cantero (Las Palmas de Gran Canaria, 1997) hizo historia en octubre de 2025 al proclamarse campeona del mundo de la clase olímpica 49er FX, junto a su compañera, la balear Paula Barceló, en Cagliari (Italia).

El mundial de Cagliari fue el primero del ciclo olímpico que conduce a los JJOO Los Ángeles 2028 y también supuso el estreno de la tripulación canario - balear en competición tras apenas unos meses de entrenamiento como equipo.

El acierto del tándem se puso de nuevo de manifiesto el pasado mes de abril en el Trofeo Princesa Sofía de Mallorca, la regata más importante del calendario español, donde María y Paula se colgaron la medalla de bronce. Estos días, María y Paula participan en el mundial de 49er FX, en Quiberon (Francia), donde defienden el título ganado en 2025.

María Cantero pertenece al Real Club Náutico de Gran Canaria y tanto por la rama paterna como por la materna respira vela desde la cuna. Ha navegado desde niña en distintas clases, y entre sus logros más recientes figura su participación en la primera Copa América femenina de la historia de la vela.

En 49er FX tiene un bronce mundial juvenil, y un 5º y 6º puestos en los mundiales absolutos de 2022 y 2021, fue preolímpica para París 2024 y formó parte del equipo español de Sail GP.

En la placa del Premio Armas Trasmediterránea que le entregará la RFCV figura la siguiente inscripción: "En reconocimiento a su brillante triunfo en el Mundial de Cagliari 2025. Gracias por demostrar que, con talento y equipo, no existe meta inalcanzable".

Luis Jordán de Quintana (Arrecife, 1964) posee los títulos nacionales de oficial de regata, juez de protestas y árbitro, y una amplísima experiencia en competiciones nacionales e internacionales.

La complejidad del reglamento de regatas y del propio deporte exigen un alto grado de excelencia y compromiso en las y los profesionales que velan por el correcto desarrollo de las competiciones. En este exigente contexto, el conejero Luis Jordán se ha labrado una sólida reputación que se refleja en un currículum repleto de campeonatos nacionales e internacionales de distintas clases y en una agenda anual en la que es habitual citas tan importantes como el Princesa Sofía de Mallorca, considerado un mundial oficioso de clases olímpicas.

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Formado como regatista en el Real Club Náutico de Arrecife, compitió en distintas clases hasta decantarse por la dirección de regatas. En la placa del Premio Armas Trasmediterránea que se le entregará el próximo viernes, figura el siguiente texto: "en reconocimiento a su ejemplar trayectoria y su inestimable labor como Juez de Regatas. Un referente de rigor, compromiso y justicia deportiva en nuestro deporte".