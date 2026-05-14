El relato de la 'pionera coraje' del fútbol femenino con una Copa: "Fue muy duro, te gritaban: ‘¡Vete a fregar, machona’!"

El peaje de ser pionera y un homenaje merecido. La crudeza del fútbol de plomo. Una de las jugadoras coraje que abrió el camino a las Putellas o Bonmatí -que el sábado pugnan en el Gran Canaria con el Barça contra el Atlético por la Copa de la Reina (20.00 horas, TD)-, tiene serie de Netflix. Mary Socorro (Las Palmas de Gran Canaria, 46 años, referente histórica del Viera y campeona de la Copa con el Sabadell (2003), recibió insultos machistas y piedras.

El manguerazo de una madre y ni rastro de nómina. Tampoco había nutricionista y los viajes de catorce horas obligaban a dormir en el suelo de la guagua. A finales de los ochenta y noventa, ser mujer y darle a la pelota era peligroso.

«No estaba bien visto que una niña jugase a la pelota. No había oportunidades. A nivel federativo, pocos equipos y mis padres no me dejaban jugar: ‘¡Eso es para niños!’.Mis amigos del barrio me dejaban sus botas y yo las escondía en la calle, junto a un árbol. Y así, con la camisa. Escondía la ropa para no escuchar ‘ahí va la machona’. Eso le decían los adultos a sus hijos. Les repetían: ‘No te quiero ver con la machona’. Jugabas partidos y llovían piedras. Escuchabas en la grada el ‘vete a fregar los platos», valora la exjugadora del Viera, UD Las Palmas, Las Torres, Árbol Bonito, Sabadell o Sporting de Huelva en Primera. Noelia y María José Pérez también estaban en el club arlequinado en la 02-03.

Sufrió una grave lesión de rodilla -rotura de ligamento cruzado- y el médico lo vinculó con su sexo. «El traumatólogo me comentó que cómo en lugar de estar en casa cocinando y limpiando, me dedicaba al fútbol. Que por eso me rompieron la rodilla.No sabía qué contestarle. Le dije: ‘Gracias, pero una persona como usted no me quitará la pasión y amor al fútbol. Usted no me opera del cruzado’. Gracias a ese capítulo crecí y valoré cada gota de sudor. Cada regate, cada gesto. Fue una lucha».

Socorro evoca el manguerazo de su madre Carmen. Defendía el escudo del Almenara y apareció la espontánea. «Fue en el campo de tierra de Las Rehoyas [el Cuartel Militar] y se metió con la manguera. Me sacó y me llevó a casa. En el barrio, el Polígono Cruz de Piedra, me querían mucho y tuve suerte».

Agradece la aparición mágica de Pedro, presidente del Apolinario, ya fallecido,así como la figura de Alejandro y su otro padre, Pacuco Ramos, presidente del Unión Viera. «Me inculcó todo como futbolista y persona. Fueron mi familia, el fútbol me lo dio todo».

Curro en la juguetería

Colgó las botas con casi 40 años y le entraron temblores con los viajes. Ni rastro de las concentraciones. En Primera, en sus dos etapas en Sabadell y Sporting, sufrió viajes maratonianos. Había que dormir en el suelo. «Guagua toda la noche de Sabadell a Huelva. Extremadura, Bilbao, Torrejón...Dormíamos en los sillones y te dolía todo. Parabas cada cuatro horas».

Ilusión, capacidad de resiliencia y cero nóminas. No había contratos. Ni seguro ni permiso de maternidad. «Nos pagaban en un sobre y no a todas, era injusto y no le pienso desvelar la cuantía (...) Nunca tuvimos nutricionista». En Sabadell, compatibilizó el entreno con ocho horas en una juguetería.

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Sobre si merecen un homenaje en la final del sábado, elogia al resto de pioneras. «No soy quién para decir si merecemos o no un acto, pero sería muy bonito y único para todas las generaciones que aportaron su granito de arena. Que no los olviden: María León, Desi, Rocío, Paula, Noelia, Edita, Davinia, Silvia y muchísimas más... Luchamos duro por este camino. Y es un lujo esta final». Sobre si cobró una prima con el Sabadell, tira de humor. «Sí la prima de mi compañera de equipo. Bueno, nos regalaron el equipaje», apostilla la pionera.