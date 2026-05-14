Tessa Kortekaas y Pedro Rodríguez, primeros líderes de la Fred. Olsen Transgrancanaria Bike 2026

Tessa Kortekaas y Pedro Rodríguez se alzaron con el triunfo en la primera etapa de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike 2026, una jornada inaugural en la prueba puntuable como S2 de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que reunió a más de 200 ciclistas en la línea de salida de Lomo Magullo, Telde. El concejal del Ayuntamiento de Telde, Juan Martel, dio el pistoletazo de salida mostrando su apoyo a una carrera con protagonismo del municipio teldense, en un día de tiempo espectacular en el recorrido, con una ligera brisa que favoreció a los ciclistas en esta primera etapa.

Carrera rapidísima

Este jueves comenzó la undécima edición de Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike con un recorrido de 21 kilómetros y 847 metros de desnivel positivo, un circuito muy técnico a través de los parajes volcánicos de Rosiana.

Durante la primera parte de la carrera, los ciclistas canarios estaban en la cabeza de la etapa. El palmero Pedro Rodríguez, debutante en la prueba; Blas Rivero y Marcos Hernández dominaban junto al tres veces campeón de la prueba, Hans Becking, las primeras subidas de esta trepidante etapa. En chicas, Tessa Kortekaas, vigente campeona, marcó un gran ritmo de inicio, siguiéndole a menos de un minuto la francesa Sophie Giovane. Tras ellas el trío canario Vanessa Lessa, Lourdes Bethencourt y Manuela Muresan.

Según avanzaba el recorrido, el ciclista palmero Pedro Rodríguez y el neerlandés Hans Becking se separaban del grupo de cabeza. En el primer punto de control en Aguatona, el canario abría una distancia con su perseguidor de ocho segundos. Aunque más adelante Becking lograba alcanzarle para jugarse todo al sprint final en la meta en Lomo Magullo, con triunfo final para el joven ciclista canario.

Tessa por su parte, mantuvo el ritmo hasta la última subida, donde Sophie Giovanne era la única que estaba relativamente cerca, aunque la distancia definitiva fue de un minuto y medio de ventaja en la Plaza de las Nieves.

Declaraciones de los vencedores del primer día

Tessa Kortekaas (líder femenina):

"Ha sido una primera etapa muy rápida, a fondo desde el principio. Salí demasiado fuerte y en la última subida, bastante técnica y con muchas piedras, ya notaba las piernas muy cansadas. Lo que he visto del paisaje y las subidas es muy bonito, diferente a las últimas ediciones de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike. Mañana en la contrarreloj podré controlar un poco más porque salgo la última. Será otro día a tope con 23 km de subida, muy duro, pero vamos a darlo todo y a ver cómo llegamos".

Pedro Rodríguez (líder masculino):

"Una etapa rápida de 50 minutos de carrera, estoy super contento con el rendimiento. Son cuatro días de mountain bike en la isla y siempre que vengo a Gran Canaria es un lujo, sobre todo en el sur, que es muy diferente a lo que tengo en La Palma. Metí ritmo desde el principio, nos fuimos Hans y yo solos, le abrí un poco de hueco pero luego él me lo cerró. Llegamos prácticamente juntos al sprint final, intentando no cometer errores. El tiempo fue de lujo con un poquito de fresco y ahora a pensar en las siguientes etapas".

Tessa y Pedro fueron los mejores residentes canarios además de líderes en este primer día, por lo que mañana el maillot de mejor canario lo vestirán los segundos clasificados de hoy: los compañeros de equipo CD Z2 Bike: Lourdes Bethencourt y Blas Rivero.

El viernes, el pelotón de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike 2026 se trasladará al sur de la isla para disputar una exigente cronoescalada de 23,5 kilómetros con salida en el Parque Sur de Maspalomas y llegada en Ayagaures, una contrarreloj individual que se perfila como clave para empezar a marcar las primeras diferencias significativas en la general. Esta etapa, que pondrá a prueba la potencia y resistencia de los bikers en un perfil de continua ascensión, dará comienzo a las 16:00 horas.

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La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike está organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio principal de Fred. Olsen Express. La prueba recibe además el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, así como del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas Costa Canaria. También colaboran Universidad Fernando Pessoa Canarias, 226ERS, Dunas Hotels & Resorts, Gobik, Pepsi, Aguas de Teror, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.