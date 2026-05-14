El trofeo de la Copa de la Reina de fútbol ya descansa en la Casa Palacio a la espera de la batalla del sábado entre el Barcelona y el Atlético de Madrid

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales y el consejero de Deportes, Aridany Romero, recibieron en Casa Palacio a las exjugadoras Virginia Torrecilla y Ana Romero “Willy” que fueron las encargadas de escoltar al trofeo de la Copa de la Reina hasta el emblemático edificio cabildicio, donde permanerá hasta el próximo sábado.

La final enfrentará al Barcelona y al Atlético de Madrid, en un duelo que ha despertado la máxima expectación, con 23.500 entradas ya vendidas para ver un situ en el estadio de Gran Canaria la coronación de las nuevas campeonas del torneo del KO.

Orgullo por la respuesta de la Isla

No faltó en el acto de recibimiento del trofeo en Casa Palacio la presencia del presidente de la FIFLP, José Juan Arencibia, en el multitudinario acto, quien mostró "su orgullo por poder estar en esta Casa Palacio con ese trofeo hermoso de la Copa de la Reina, que por primera vez en la era del fútbol femenino, siendo la selección española absoluta por segundo año consecutivo el primer equipo clasificado del ranking FIFA -en un guiño del directivo hacia la seleccionadora Sonia Bermúdez, también presente en el acto-". "La labor que se hace desde la RFEF con el fútbol femenino y en las Federaciones territoriales, la verdad es que es para sentirse orgulloso", agregó.

El presidente de la FIFLP agradeció el compromiso por parte del Cabildo de Gran Canaria para "traer un evento de esta magnitud, en el que la repercusión económica, social y deportiva, con la implicación que tienen nuestras islas con el fútbol femenino, triplicándose las licencias federativas en los últimos cuatro años".

Posible sede de la final de la Champions League 2031

Arencibia hizo alusión también a la obra del estadio de Gran Canaria, que en su opinión se convertirá "en un estadio único". "La gente se ha volcado en la provincia de Las Palmas con 23.500 entradas vendidas y sabemos que la RFEF prima la visibilidad, tanto con la selección española como con la Copa de la Reina, todos los estamentos se han volcado, creo que va a ser un día festivo, con una Fan Zone en la Plaza Santa Ana, otra en el estadio y una cantante que actuará antes de la celebración del partido", desveló.

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En su opinión el éxito de esta Copa de la Reina servirá también para mostrar a "FIFA y UEFA el buen trabajo que se está haciendo aquí cada día, que somos una potencia a nivel mundial y como nos adelantó el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, vamos a pedir la organización de la Champions League en 2031, una vez que el estadio nuevo esté terminado".