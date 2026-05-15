El Guaguas tritura al Melilla para coronarse en el Arena en su quinta Superliga desde su refundación

El apabullante triunfo del CV Guaguas en el playoff final por el título de la Superliga masculina de voleibol, tras pasar el rodillo por encima de su rival, el Melilla, tanto en el primer partido de la serie celebrado en el Javier Imbroda (0-3), como ayer en el segundo encuentro, en el que Sergio Miguel Camarero evitó hacer especulaciones ante su afición en el Arena, poniendo en liza a su equipo de gala, ese que fue capaz de tutear al vigente campeón de Europa y del Mundo, el Perugia (3-0), para finiquitar por la vía del cloroformo la resolución de su quinta corona liguera desde su refundación en 2020, sin ceder ni un sólo asalto en los dos choques.

Caer en el error de pensar que este título es sencillo es un grave error. Claro que los amarillos tienen con diferencia el mayor presupuesto de la categoría, duplicando al segundo; pero también es el que tiene la mayor exigencia y el rival al que todos los equipos quieren ganar. Prueba de ello fue su tropiezo inesperado en la Copa del Rey, en la que fue Manacor quien le arrebató la corona.

Una victoria coral, con Walla como MVP

Pero este Guaguas es mucho Guaguas. La victoria de ayer, aunque se reconozca la brillante actuación de Walla en los dos encuentros, ha vuelto a ser coral, bajo la dirección de un virtuoso que parece mejorar con el paso de los años, un Io de Amo que conecta como nadie con su técnico, Sergio Miguel Camarero, para darle al equipo lo que necesita en cada momento. El ritmo impuesto por el armador madrileño ha dejado al Melilla, a pesar de los esfuerzos de Federico Martina, el máximo anotador de los gladiadores azules con 14 puntos, sin ninguna opción de victoria. Martín Ramos y Hélder Spencer han sido un muro infranqueable por el centro, mientras que por las alas, el galáctico Osmany Juantorena, el propio Walla y por momentos Nico Bruno, han dinamitado toda esperanza de victoria en un Melilla que se ha visto obligado a ser un convidado de piedra en la fiesta de su rival.

Colito y Rousseaux, que han sido muy importantes durante la temporada, han recibido el premio de tener algunos minutos en la pista para reforzar su sentimiento de propiedad sobre un nuevo título, en el que todos son importantes, los que juegan y los que no juegan, empezando por su ilustre capitán, Jorge Almansa, el único superviviente de ese primer equipo que surgía de la nada en 2020, en plena pandemia del covid, para apropiarse merecidamente del espíritu competitivo del antiguo Calvo Sotelo, bajo la presidencia de un visionario como Juan Ruiz y con una leyenda como Sergio Miguel Camarero ejerciendo de cordón umbilical entre ambos proyectos.

El inconformismo del campeón

El Guaguas es voleibol, el Guaguas es Gran Canaria, pero sobre todo el Guaguas es inconformismo, ese que lleva a su presidente a no renunciar nunca a codearse con los grandes clubs europeos, aunque eso suponga en ocasiones ejercer de un moderno Don Quijote en busca de nuevos molinos de viento a los que derrotar.

Un partido con poca historia

Desde el primer momento los grancanarios marcaron el ritmo del encuentro con su saque, poniendo en apuros a la recepción de un Melilla que sufrió para evitar que su rival pusiese tierra de por medio con un 5-2 de salida, para coger una pequeña ventaja en el marcador que ya no perderían hasta el final de un primer acto en el que Walla y Juantorena marcaban las diferencias para imponerse por 25-17.

La misma tónica se mantuvo en las dos siguientes mangas en las que el triunfo se decantó en favor de los grancanarios por 25-19 y 25-16, para júbilo de la parroquia local que podía celebrar el título.