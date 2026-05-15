José Herrera y Fiamma Benítez dan la receta para que el Atlético de Madrid tumbe al Barça en la final Copa de la Reina de Gran Canaria

Sin miedo y con ambición. 'Coraje y corazón'. José Herrera y Fiamma Benítez, entrenador y jugadora del Atlético de Madrid, que mañana disputan la final de la Copa de la Reina de Gran Canaria ante el FC Barcelona (20.00 horas, 'TVE'), tienen claro que no son un invitado de lujo a la fiesta culé, sino que han aterrizado en la Isla con la misión de convertir lo imposible en real. Aunque las estadísticas dan por favoritas a las culés, tanto el preparador tinerfeño como la jugadora valenciana remarcan que la receta para ganar es una mezcla entre lo táctico y lo emocional.

«El vestuario está muy motivado. Sabemos lo que es jugar una final porque venimos de la del año pasado y somos conscientes de lo especial que es estar en este tipo de partidos. No necesitamos más motivación y, al final, somos once contra once cuando saltemos mañana al césped. Vamos a ir por todas porque queremos darle una alegría a nuestra gente», aseveraba Benítez antes de iniciar el último entreno previo a la final.

Darlo todo y no pensar en las dinámicas

La internacional por España continuaba alegando que conocen perfectamente el tipo de partido que afrontarán este sábado, quitándole peso a lo que rodea «al propio juego». En una final como esta, las dinámicas o los entornos no tienen tanto peso. «Lo que sí sabemos es que tenemos el plan en la cabeza y somos responsables con lo que nos toca. Tenemos que jugar con coraje y corazón, como decimos en el Atlético».

Por otra parte, resaltaba que no van a saltar al verde del Estadio de Gran Canaria a «verlas venir. El Barça tiene unas capacidades muy grandes, pero nosotras también tenemos talento. Vamos a darlo todo y ojalá que la gente nos apoye».

Un tinerfeño en Gran Canaria

Cuestionado por lo que supone para un canario jugar una final en su tierra, José Herrera, tinerfeño de nacimiento, aseveraba que para él este partido tenía esa connotación especial y destacaba que traer la Copa de la Reina a las Islas es un «acierto total. Esto demuestra que estamos preparados para acoger este tipo de eventos. Las entradas se han vendido a buen ritmo, la gente ha respondido y todo está saliendo genial, algo de lo que no tenía dudas. Estoy encantado de estar aquí y ojalá que mañana animen al Atleti porque su míster es de aquí».

A la hora de hablar del partido, el preparador rojiblanco manifestaba que no quería dar «muchos detalles a Pere Romeu (el entrenador del Barça), pero vamos a intentar manejar distintos planes de partido. Esta temporada yo no me he enfrentado al Barcelona todavía, por lo que trato de venir limpio respecto a los duelos que mis jugadoras sí han disputado. Vamos a tratar de dar un buen espectáculo, ceñirnos al aspecto táctico y cumplir con lo que requiere un encuentro así. Esto es fútbol y, cuando el balón empieza a rodar..., puede pasar cualquier cosa».