María Cantero y Paula Barceló entran en el podio provisional del Mundial de 49er FX

Las españolas Paula Barceló y María Cantero han entrado en el podio provisional del Campeonato del Mundo de 49er FX, que se disputa hasta este domingo en Quiberon (Francia). Tras protagonizar una excelente cuarta jornada, la dupla mallorquino canaria presenta su candidatura para la reválida del título mundial. También ha sido un buen día para Joan Cardona y Nicole van der Velden, que se sitúan décimo terceros en Nacra 17.

Hoy las aguas francesas de la bahía de Quiberon han presenciado el primer día de series eliminatorias, que se cierran mañana para definir a las diez mejores tripulaciones de la cita mundialista, las que competirán en las finales del domingo. Han vuelto a soplar vientos inestables, pero de intensidad mucho más moderada respecto al temporal del día anterior.

49er FX: Paula Barceló y María Cantero se colocan segundas

Tres mangas ha completado hoy el grupo oro de 49er FX, reservado a los 25 mejores equipos, y en el que han navegado las tres tripulaciones españolas.

Paula Barceló (CN Arenal) y María Cantero (RCN Gran Canaria) se han resarcido hoy de la dura jornada que vivieron ayer y han vuelto a protagonizar parciales muy sólidos. Dos terceros y un cuarto las han alzado como las mejores del día y les han permitido acceder al podio provisional del campeonato, escalando nueve puestos de golpe. Las españolas marchan segundas, a cinco puntos de las líderes, que son las francesas Manon Peyre y Amélie Riou, y con ocho puntos de rédito sobre las terceras, las belgas Isaura Maenhaut y Anouk Geurts.

Paula Barceló y María Cantero valoraban de forma positiva una jornada marcada por la inestabilidad y la necesidad de minimizar errores en una flota muy igualada.

"Ha sido un día inestable y complicado, con poco viento en líneas generales. Hemos conseguido hacer muy buenas salidas y estar siempre en la presión, que era lo más importante hoy", señalaba Paula Barceló.

La patrona balear destacaba además la regularidad del equipo en unas condiciones especialmente tácticas: "Hemos sido consistentes, que creo que es algo que nos caracteriza. Intentamos ser muy regulares y hoy, con un día tan difícil, eso nos ha favorecido. Quizás mañana haya que asumir más riesgos, pero lo iremos adaptando día a día. Hoy arriesgar mucho podía salir muy caro".

María Cantero por su parte incidía en la reacción del equipo tras la complicada jornada anterior: "Después de un día bastante duro para nosotras, hemos salido con la cabeza alta y con ganas de demostrar que podemos estar ahí. Ha sido una jornada complicada para todas las tripulaciones y creo que hemos sabido ser consistentes".

Patricia Suárez (RCN Vigo) y Melania Henke (RCN Palma) siguen decimosextas. Hoy han anotado a su casillero unos parciales de 12-10-11. Solo siete puntos las separan del top 10, que será su objetivo mañana.

Alicia Fras y Elena Barrio (RCN Gran Canaria), por su parte, marchan vigésimo primeras de la tabla. Las canarias consiguieron que se les aplicase una compensación de puntos en el peor parcial del día de ayer, en el que fueron víctimas de un incidente que las penalizó; así, el 22º de una de las mangas de ayer hoy es un 8,3 como consecuencia del RDG aplicado.

Nacra 17: Cardona y Van der Velden pelean por el top 10

En Nacra 17, la flota de 35 catamaranes foileadores ha completado hoy tres mangas, que han servido para que Joan Cardona (RCN Palma) y Nicole van der Velden suban un peldaño en la clasificación. Los españoles ahora son décimo terceros. Dos de sus parciales hoy (un sexto y un noveno) demuestran su buena evolución en esta clase tan técnica, y el otro (un 23º) confirma que aún hay margen de mejoría.

Los jóvenes hermanos Dani y Nora García de la Casa (CN El Masnou), integrantes del programa 2032 de la RFEV, siguen en la vigesimocuarta posición provisional.

49er: los Marsans, primeros españoles

Tres mangas ha disputado también la flota de 49er, con las dos tripulaciones españolas en liza en el grupo plata. Los catalanes Pol y Álex Marsans, del equipo 2032 de la RFEV, siguen demostrando que el trabajo da resultados. Son los primeros españoles en la tabla, clasificados en la trigésimo cuarta plaza, tras firmar hoy unos parciales muy respetables (10-2-27). Cinco puestos más atrás se sitúan los hermanos gallegos Martín y Jaime Wizner.

Álex Marsans hacía así balance de lo que va de campeonato: "Nuestro objetivo era entrar en el top 25 y no lo hemos conseguido, pero aun así creemos que hemos regateado bastante bien y que estamos teniendo buen rendimiento. Ahora toca seguir trabajando".

Por su parte, Pol Marsans destacaba su adaptación a las condiciones exigentes de las jornadas anteriores: "Los últimos días hemos tenido condiciones duras, pero nos hemos sentido cómodos en ellas, con frío y viento fuerte, es algo que se nos da bien. Hay cosas que no han terminado de salir, pero estamos contentos con el trabajo hecho".

El regatista catalán también ponía en valor el proyecto deportivo dentro del equipo 2032: "Formar parte de este equipo es un honor y estamos muy ilusionados por seguir la próxima temporada. Hace cuatro años empezamos a navegar en clase olímpica, pero juntos llevamos menos de un año. Hemos vuelto a navegar hace muy poco y estamos muy contentos con este nuevo proyecto porque está siendo una experiencia muy bonita".

Mañana sábado tendrá lugar la quinta y penúltima jornada del campeonato para las tres clases, con retransmisión en directo en el canal oficial de YouTube de la clase 49er.

La actividad de la Real Federación Española de Vela y de sus equipos nacionales —incluyendo el equipo preolímpico y el equipo 2032— es posible gracias al apoyo de un sólido ecosistema de instituciones y empresas comprometidas con la vela, el deporte que más oros olímpicos ha dado a España.

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