Marta Torrejón y Pere Romeu, sobre la Copa de la Reina en Gran Canaria: «El rol de favorito lo ponen ustedes, pero somos ambiciosas»

Regate al favoritismo, pero con la ambición de siempre. El FC Barcelona no quiere hablar de su cartel de favoritas en la gran final de la Copa de la Reina que va a jugar mañana (20.00 horas, TVE) en el Estadio de Gran Canaria frente al Atlético de Madrid. Al menos, así es como lo ven Marta Torrejón y Pere Romeu, la segunda capitana y el técnico blaugrana, quienes trataron de evitar esa etiqueta durante la comparecencia de ambos en la previa de un duelo que va a congregar a más de 24.000 personas en el recinto de Siete Palmas.

«El rol de favoritas nos lo ponen ustedes. Esto es un partido a 90 minutos donde te lo juegas todo. Ellas están peleando por su primer título de la temporada y nosotras queremos revalidarlo. Aunque hayamos ganado mucho durante estos años, siempre es especial estar en una final y el equipo llega bien; somos ambiciosas y cada título es especial», aseguraba la catalana, que mañana puede ganar su trofeo copero número trece.

Un legado construido a base de trabajo

Por otra parte, Torrejón comentaba que es muy bonito ver el legado que ha construido este Barça a lo largo de los últimos años, aseverando que desde 2015 el club ha «profesionalizado mucho la sección para que pudiéramos llegar muy lejos. Nuestro recorrido ha sido muy largo y nos ha costado llegar hasta aquí; ahora las niñas y los niños nos miran, tenemos referentes como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, que han ganado cinco Balones de Oro entre las dos. Vemos estadios llenos, los abren para nosotras... Todo eso es algo que antes no teníamos».

En esa misma línea hablaba Pere Romeu, el entrenador de este Barcelona que busca levantar en la Isla una nueva conquista para ese legendario registro que llevan consigo a todas las partes del mundo. De hecho, el preparador se sorprendía por la evolución del fútbol femenino, revelando que solo lleva «cinco años en este mundo y creo que hemos crecido mucho, pero me imagino que para la gente que lleva mucho más tiempo debe ser una pasada. Para nosotras es una motivación que mañana el Estadio de Gran Canaria vaya a tener un gran ambiente. Es algo positivo».

No dar las cosas por sentadas

Romeu, además, quiso aclarar que su equipo no puede dar «las cosas por hechas en un partido como este. Forma parte de nuestro trabajo salir con humildad. No nos podemos alejar mucho del presente y pensar primero en hacer un buen entreno para después jugar una gran final. Los primeros cinco minutos te pueden condicionar mucho. Debemos ser un equipo maduro y que no nos pase factura; nos vamos a encontrar un Atlético intenso, por lo que tendremos que hacer una actuación impecable porque tienen grandes jugadoras».

Asimismo, no despejó la duda sobre la titularidad de Aitana Bonmatí, una de sus grandes estrellas y que sufrió a finales del año pasado una fractura en el peroné de su pierna izquierda que la mantuvo alejada de los terrenos de juego durante cinco meses, informando que la campeona del mundo con España estará «disponible. Es cierto que llevaba tiempo sin jugar, pero ya ha ido entrando con normalidad y contamos con ella».