Ni MMA ni boxeo amateur: La Gallera prepara una gran noche de combates con Fran Valdivia

La Gallera volverá a llenarse de guantes, focos y adrenalina en una noche donde el boxeo canario reunirá experiencia, nuevas promesas y combates de alto nivel sobre el ring.

El próximo 23 de mayo, el recinto del López Socas acogerá CANBOX III, una velada oficial que incluirá 16 combates y que contará con nombres destacados como Fran “El Chico” Valdivia, Kalem Formento y Rocío Arias.

La cita comenzará a las 18:30 horas, con apertura de puertas prevista media hora antes, y formará parte del calendario oficial de la Federación Insular de Boxeo de Gran Canaria.

El evento combinará quince enfrentamientos amateur y un combate profesional, consolidándose como una de las grandes noches del boxeo en Gran Canaria durante este mes de mayo.

El regreso de Fran “El Chico” Valdivia

Uno de los principales atractivos será la presencia de Fran “El Chico” Valdivia, boxeador que regresará al ring tras una etapa centrada también en las MMA.

Su historia deportiva está profundamente ligada al boxeo. Nieto e hijo de boxeadores, Valdivia comenzó a entrenar con apenas 12 años siguiendo la tradición familiar marcada por el apellido.

Para el púgil grancanario, volver a pelear supone mucho más que disputar un combate. “Esto no es solo una pelea. Es historia, sacrificio y pasión”, asegura.

Kalem Formento vuelve a pelear en Gran Canaria

La velada contará además con el regreso a casa de Kalem Formento, integrante del Team Formento y deportista con más de cincuenta combates de experiencia nacional e internacional.

El boxeador competirá en la categoría de 70 kilos frente a Musta Mahich, campeón de Baleares y medallista nacional, en uno de los enfrentamientos más esperados de la noche.

“Tengo muchas ganas de volver a subirme al ring. Se viene un buen espectáculo”, afirma Formento.

El boxeo femenino también tendrá protagonismo

CANBOX III pondrá también el foco en el crecimiento del boxeo femenino con la participación de Rocío Arias, una de las deportistas canarias con mayor proyección.

La boxeadora llega a esta cita tras conquistar títulos nacionales y triunfar recientemente en un torneo internacional disputado en Bélgica.

Su objetivo pasa ahora por seguir creciendo dentro del circuito amateur y acercarse al equipo nacional antes de dar el salto definitivo al profesionalismo.

ARIDANY ROMERO IID / LP/DLP

Una apuesta por el boxeo canario

Desde la organización destacan que el evento nace con la intención de seguir impulsando el boxeo federado y ofrecer nuevas oportunidades competitivas a deportistas de Gran Canaria.

La velada cuenta con el respaldo de la Federación Canaria de Boxeo, la Federación Insular de Boxeo de Gran Canaria, el Instituto Municipal de Deportes y el Instituto Insular de Deportes.Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles en los gimnasios participantes.