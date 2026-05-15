Después de una remontada que volvió a demostrar el carácter competitivo del equipo, el Rocasa Gran Canaria vuelve a situarse entre las grandes aspirantes al título del balonmano femenino español.

El conjunto teldense afrontará este sábado en Málaga el partido de ida de las semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola en una eliminatoria cargada de igualdad, tensión y máxima rivalidad deportiva. El Rocasa se medirá al Costa del Sol Málaga, uno de los equipos más sólidos de la competición y el único rival que ha conseguido derrotar a las grancanarias en dos ocasiones esta temporada.

Las jugadoras dirigidas por Dejan Ojeda llegan además reforzadas anímicamente después de protagonizar una de las grandes remontadas de los cuartos de final ante el AtticGo Elche, levantando una desventaja de cinco goles para sellar su clasificación.

El Rocasa Gran Canaria busca en Málaga el primer paso hacia la final liguera / LP/DLP

Un Rocasa que nunca deja de creer

Ese espíritu competitivo también quedó reflejado recientemente en la Copa de la Reina, donde el conjunto teldense estuvo muy cerca de alcanzar una nueva final tras otra espectacular reacción en semifinales.

Ahora, el desafío será volver a competir en una de las pistas más exigentes del campeonato. El técnico del Rocasa, Dejan Ojeda, considera fundamental “mejorar la eficacia de cara a la portería rival” y mantener “la tensión defensiva” durante todo el encuentro.

Además, destacó la dificultad de enfrentarse a un equipo “muy experimentado en este tipo de partidos decisivos”.

El Rocasa Gran Canaria busca en Málaga el primer paso hacia la final liguera / LP/DLP

Una semifinal marcada por la igualdad

La eliminatoria enfrentará a dos equipos que se conocen perfectamente y que han protagonizado algunos de los partidos más intensos de las últimas temporadas en la Liga Guerreras Iberdrola.

El Costa del Sol Málaga alcanzó las semifinales tras superar una complicada eliminatoria frente al Beti-Onak, mientras que el Rocasa llega impulsado por su gran momento competitivo en este tramo final de temporada.

El entrenador del conjunto andaluz, Suso Gallardo, aseguró que el equipo afronta la semifinal “con muchas ganas e ilusión” pese a las importantes bajas que arrastra la plantilla.

El sueño de otra final liguera

El objetivo del Rocasa será conseguir un resultado positivo en Málaga para afrontar con garantías el partido de vuelta en Gran Canaria, donde la afición teldense volverá a jugar un papel clave.

El encuentro de ida se disputará este sábado 16 de mayo a las 18:00 horas en el pabellón José Luis Pérez Canca.