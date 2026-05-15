Tessa Kortekaas reafirma su liderato y Hans Becking le arrebata el maillot de líder a Pedro Rodríguez en la cronoescalada de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike

La segunda jornada de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike dejó un intenso pulso contra el reloj en la cronoescalada entre Parque Sur y Ayagaures, donde Tessa Kortekaas reafirmó su liderato y Hans Becking se hizo con el maillot de líder tras una actuación decisiva.

La etapa arrancó a las 16:00 horas con salidas escalonadas para afrontar un recorrido de 23,5 kilómetros y 608 metros de desnivel positivo entre Parque Sur y Ayagaures, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Un trazado que este año presentó un carácter más técnico debido a las lluvias caídas en días previos, al que se sumó un ligero viento que también condicionó el desarrollo de la etapa.

En categoría femenina, Tessa Kortekaas volvió a demostrar su superioridad. La líder de la general ejecutó una estrategia sólida desde el inicio, saliendo última y controlando en todo momento a sus rivales. La neerlandesa alcanzó rápidamente a Sophie Giovane, que partía por delante, y mantuvo su ritmo sin asumir riesgos en los tramos más técnicos. Kortekaas volvió a imponerse con un tiempo de 1:04:49, marcando ya diferencias desde el primer punto de control en Arteara, donde rodaba más de un minuto más rápida que Giovane.

Además, destacada actuación de las ciclistas canarias Lourdes Bethencourt y Vanessa Lessa, que firmaron una gran etapa finalizando en tercera y cuarta posición, muy cerca de la cabeza de carrera.

En categoría masculina, la igualdad marcaba la salida de esta segunda etapa, con Pedro Rodríguez y Hans Becking empatados en la general tras la primera jornada. Sin embargo, el vigente campeón tenía claro su objetivo. Becking aprovechó el viento favorable en el inicio para marcar diferencias desde el primer punto de control en Arteara, donde ya aventajaba en casi un minuto al ciclista palmero.

El neerlandés completó la cronoescalada en 52 minutos y 54 segundos, un tiempo que le permitió llevarse la victoria de etapa y colocarse como nuevo líder de la general. La emoción se mantuvo hasta el final, con apenas ocho segundos de diferencia entre el segundo y el cuarto clasificado: Pedro Rodríguez, Wim de Bruin y Blas Rivero.

Precisamente, la lucha por el liderato del mejor canario de la etapa dejó otro de los grandes duelos del día, con Pedro Rodríguez y Blas Rivero protagonizando un intenso mano a mano en la subida.

Tras la etapa, Tessa Kortekaas destacaba su control de carrera: "Hoy me he visto fuerte. Empecé a gran ritmo para también controlar a la segunda clasificada que salió justo delante de mí, Sophie. La pillé muy pronto e iba a mi ritmo controlando la distancia. Es un lujo salir última porque tienes a los rivales delante y los puedes controlar, además de no tener que arriesgar en las bajadas, donde había mucha piedra y un fallo te puede hacer caer".

Por su parte, Hans Becking valoraba la jornada: "Siempre es una etapa muy bonita, la conozco bien. El viento de espaldas ayudó y disfruté mucho la sensación de ir solo contra el tiempo en la montaña. Sabía dónde tenía que apretar. Aún quedan dos días por delante, etapas más largas y divertidas. Ahora la presión como líder está sobre mí, así que la estrategia será clave".

Tras esta segunda jornada, el maillot de mejor canario continúa en manos de los líderes de la general, Tessa Kortekaas y Pedro Rodríguez.

La competición continuará mañana con la tercera etapa, el Cañón del Águila, con salida a las 9:30 horas y más de 200 bikers en carrera. Además, se estrenará la modalidad Half, que arrancará a las 11:00 horas con un recorrido de 24,7 kilómetros desde la Fortaleza de Ansite.

Noticias relacionadas

La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike está organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio principal de Fred. Olsen Express. La prueba recibe además el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, así como del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas Costa Canaria. También colaboran Universidad Fernando Pessoa Canarias, 226ERS, Dunas Hotels & Resorts, Gobik, Pepsi, Aguas de Teror, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.