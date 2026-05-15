Triple duelo entre primeros y segundos de los tres grupos de la Lucha Canaria

Así, en el grupo A, el Aridane espera recortar la diferencia ante el líder, Unión Antigua a dos puntos para lo que deben aprovechar los palmeros el factor terrero, ya que lo harán en casa, en el Camilo León de Los Llanos el sábado a las 20:00 horas. Mismo día y hora que el Campitos aspira a recuperar la tercera posición del grupo y recibirá al colista, Castillo, en el Pancho Suárez de Santa Cruz de Tenerife, aprovechando que descansa el Bediesta. Por último, el domingo a las 12:00 horas, el Guamasa recibirá al Maxorata que, aunque lo tienen complicado, no renuncian a apurar sus opciones de ser uno de los mejores terceros.

En el grupo B, la inmensa mayoría de la jornada se disputará el sábado a las 20:00 horas y también destaca la luchada entre los que más arriba están en la clasificación. El Unión Gáldar, con 9 puntos menos, aspira a ser el primer equipo en frenar al invicto Chimbesque. El Tamanca aspira a consolidar su tercer puesto visitando al Rosario de Fuerteventura. Mismo objetivo que busca el Victoria que recupera la luchada de la jornada 6, el domingo a las 12:00 horas en el que visitan al Candelaria. El equipo de la capital tinerfeña que el sábado recibe al Unión Tetir, ninguno se juega nada.

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Y en el grupo C, el domingo a las 12:00 horas, el Almogarén recibe al líder Tegueste. Los grancanarios se ven más obligados porque le pisan los talones por el segundo puesto un Rosario de Valle Guerra que descansa en esta jornada. Las otras dos luchadas del grupo el sábado a las 20:00 horas. En Manuel Mederos de Morro Jable, el Saladar de Jandía recibe al Tedote mientras que, en el terrero de Lomo Cementerio en Telde, el Castro Morales hace lo propio con el Tazacorte.