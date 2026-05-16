El Hospital La Paloma Pueblo Guanche firma el mejor tiempo en una cuarta jornada marcada por la igualdad

El Campeonato Aguas de Teror de Vela Latina Canaria disputó este sábado su cuarta jornada en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, en una tarde de navegación marcada por un viento estable de 13 nudos y dirección 010º que permitió desarrollar una regata muy competida y con diferencias ajustadas en varias pegas.

El gran protagonista de la jornada fue el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, que firmó el mejor tiempo del día con un registro de 1:05:26. El bote patroneado de Barranquillo Don Zoilo se impuso con claridad al Porteño Siscocan Cervezas Pio Pio, que detuvo el crono en 1:12:41, estableciendo una diferencia de 7 minutos y 15 segundos, la mayor de la jornada.

También destacó el Villa de Agüimes Ybarra, que volvió a demostrar su gran momento de forma. El bote patroneado por Alejandro Rodríguez se impuso al Chacalote Comercial SanRob tras completar el recorrido en 1:06:33, incluyendo una penalización de dos segundos. El Chacalote paró el reloj en 1:08:58, quedando la diferencia final en 2 minutos y 25 segundos.

Otra de las pegas más destacadas fue la victoria del Disa Roque Nublo ULPGC sobre el Villa de Teror Munchitos. El bote del desaparecido Antonio Cabrera 'Seiko' completó una sólida actuación para marcar un tiempo de 1:07:09, superando al Villa de Teror, que finalizó en 1:09:25. La diferencia entre ambos fue de 2 minutos y 16 segundos.

El Spar Guerra del Río también logró sumar una importante victoria tras imponerse al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes. El bote naranja completó el recorrido en 1:08:47, mientras que el San Cristóbal cruzó la meta con un tiempo de 1:13:15. La diferencia final fue de 4 minutos y 28 segundos.

Por su parte, el Portuarios Puertos de Las Palmas volvió a confirmar las buenas sensaciones mostradas desde el inicio de temporada. El bote portuario se impuso al Minerva Idamar Atlantic con un tiempo de 1:08:27, frente al 1:11:54 de su rival, aventajándolo en 3 minutos y 27 segundos.

En esta cuarta jornada descansó el Viajes Insular Unión Arenales.

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La competición continuará este domingo a las 12:00 horas con la recuperación de la segunda jornada del Campeonato Aguas de Teror, aplazada la pasada semana por la falta de viento en la bahía capitalina. La flota botera volverá así al campo de regatas apenas unas horas después de completar esta intensa cuarta jornada.