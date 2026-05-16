María Cantero y Paula Barceló luchan este domingo por su segundo oro mundial consecutivo

Paula Barceló y María Cantero afrontarán este domingo las Medal Series del Campeonato del Mundo de 49er FX como líderes de la clasificación general tras el cierre del quinta y penúltima jornada en aguas de la Bretaña francesa. La tripulación española firmó una nueva jornada muy sólida en Quiberon y peleará mañana por revalidar el título mundial. El resto de representantes nacionales, a excepción de los 49er del grupo plata, se despiden de la cita internacional.

49er FX: Barceló y Cantero defenderán el liderato

Tres mangas ha completado hoy el grupo oro de 49er FX. La jornada ha definido a las diez mejores tripulaciones que mañana competirán en las Medal Series, compuestas por dos regatas no descartables.

España luchará por el oro mundial en 49er FX de la mano de las defensoras del título, Paula Barceló (CN Arenal) y María Cantero (RCN Gran Canaria), que afrontarán las Medal Series desde la primera posición de la general tras firmar hoy unos parciales de 10-7-1.

Las españolas acumulan 20 puntos de ventaja sobre las francesas Manon Peyre y Amélie Riou, segundas clasificadas, y sobre las belgas Isaura Maenhaut y Anouk Geurts, terceras. Sin embargo, el nuevo formato de Medal Series reduce esa diferencia y mantiene abierta la lucha por el podio en la jornada decisiva de mañana.

Paula Barceló explicaba cuál será la estrategia del equipo para afrontar las finales: "El plan para mañana es seguir en la misma línea. Estamos líderes y contamos con cierta ventaja, pero los puntos se comprimen para las Medal Series y toda esa diferencia se reduce prácticamente a la mitad. Saldremos con la misma actitud de siempre y con ganas de darlo todo".

La patrona mallorquina resumía además una jornada especialmente exigente desde el punto de vista táctico: "Ha sido un día complicado, para no variar; llevamos una semana de infarto", sonreía. "Las condiciones han sido muy inestables y muy rolonas, con el campo de regatas más pegado a tierra. Hemos sabido gestionar bien el día y además hemos ido mejorando a medida que avanzaban las mangas, siempre desde un punto de vista conservador. Eso es lo que nos ha permitido ser regulares y firmar tres buenos resultados".

La canaria María Cantero incidía también en la importancia de la consistencia en una flota tan igualada: "La clave para haber podido estar arriba ha sido, una vez más, la consistencia. Son días complicados, en los que cualquier cosa puede pasar y en los que asumir muchos riesgos puede salir muy bien o muy mal. Nuestra forma de navegar es quizá algo más conservadora y eso es lo que nos permite estar siempre ahí".

En una meritoria décimo tercera posición han cerrado el Mundial Patricia Suárez (RCN Vigo) y Melania Henke (RCN Palma). La tripulación gallego-balear ha ascendido hoy tres puestos en la general gracias a unos parciales de 16-11-7, y se han despedido del campeonato con un destacado séptimo puesto en la última manga del día.

Muy destacable ha sido también la actuación de Alicia Fras y Elena Barrio (RCN Gran Canaria), que finalizan vigésimo primeras tras completar una jornada claramente de menos a más. Las jóvenes regatistas del equipo preolímpico de la RFEV se han anotado unas puntuaciones de 21-10-4, cerrando el campeonato con un excelente cuarto puesto en la última prueba.

Nacra 17: Cardona y Van der Velden confirman su progresión

En Nacra 17, la tripulación del equipo preolímpico español de vela formada por Joan Cardona (RCN Palma) y Nicole van der Velden ha finalizado el Campeonato del Mundo en una meritoria décimo quinta posición en una flota de 35 embarcaciones.

En la jornada de hoy, previa a las Medal Races reservadas para los diez primeros, la dupla nacional ha empezado con un magnífico cuarto puesto, aunque luego se han tenido que conformar con un vigésimo primero y un décimo tercero, que les han dejado fuera de las finales de mañana.

Los catalanes Dani y Nora García de la Casa (CN El Masnou), componentes del programa 2032 de la RFEV, han concluido el Mundial en la vigésimo cuarta posición, conscientes de la gran experiencia que están sumando teniendo en cuenta su juventud.

Las dos tripulaciones españolas que compiten en el grupo plata de la clase 49er dirán mañana au revoir, ya que esta flota tiene programada su última regata en la jornada dominical. Los catalanes Pol y Álex Marsans, del equipo 2032 de la RFEV, son la 36º, mientras que los gallegos Martín y Jaime Wizner son 37º, con una victoria parcial en la última regata del día.

Medal Series en directo

Mañana domingo, día 17, tendrá lugar la última jornada del campeonato, con retransmisión en directo de las Medal Series en el canal oficial de YouTube de la clase 49er.

España afronta el Europeo de iQFOiL en Portimão con diez representantes

Del lunes 18 al sábado 23 de mayo se disputa en Portimão (Portugal) el Campeonato de Europa de iQFOiL, que reunirá a 198 windsurfistas de 42 países. El equipo español estará formado por diez regatistas, cinco hombres y cinco mujeres, liderados por los olímpicos de París 2024 Nacho Baltasar (CN Sa Rápita) y Pilar Lamadrid (CN Puerto Sherry). El campeonato contará con fase clasificatoria, series finales con grupos oro y plata y unas Medal Series reservadas a los diez mejores de cada categoría, con cuartos de final, semifinal y gran final.

En categoría masculina competirán Nacho Baltasar, Bernat Tomàs (CNA), Sandro Portune (CN Salou), Guillem Segú (CN Salou) y Antonio Medina (CN El Candado). En féminas representarán a España Pilar Lamadrid, Andrea Torres (CNA), Bárbara Winau (CNA), Enrichetta Bettini (RCNGC) y Julia Gómez (CN El Balís).

Europeo de ILCA 6 e ILCA 7: amplia representación española en Croacia

La localidad croata de Kastela acoge desde mañana, día 17, y hasta el 22 de mayo el Campeonato de Europa de ILCA 6 e ILCA 7, una de las principales citas continentales de la temporada para las clases olímpicas individuales. La competición se disputará con dos mangas previstas por día, con fase clasificatoria entre el 17 y el 19 de mayo y fase final del 20 al 22. España competirá con 21 regatistas y los equipos preolímpico y 2032 de la RFEV prácticamente al completo.

En ILCA 6 competirán once españolas, entre ellas Isabel Hernández (RCNGC), Lara Himmes (RCR Alicante), la bronce sub-21 mundial Adriana Castro (RCN Torrevieja) e Irene de Tomás (RCN Valencia), vigente campeona del mundo juvenil. En ILCA 7 destaca la presencia de los integrantes del equipo preolímpico Leo Barreto (RCN Tenerife), Gonzalo Suárez (CN Altea), Javier Seguí (CN Port Pollença), Adolfo Virgili (RCR Alicante) y Karol Krupski (CV Port Andraxt), junto a jóvenes del equipo 2032 como Fernando Abella (CAR Infanta Cristina), Sergio García (RCN Palma) y Daniel Giménez (CV Port Andraxt).

La actividad de la Real Federación Española de Vela y de sus equipos nacionales —incluyendo el equipo preolímpico y el equipo 2032— es posible gracias al apoyo de un sólido ecosistema de instituciones y empresas comprometidas con la vela, el deporte que más oros olímpicos ha dado a España.

Noticias relacionadas

La RFEV cuenta con el patrocinio de Iberdrola, Quirónprevención y Loterías y Apuestas del Estado. Sus patrocinadores institucionales son el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español y Universo Mujer, junto a la Autoridad Portuaria de Santander y el Gobierno de Cantabria (a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Deporte Cantabria y la Sociedad Regional de Cultura y Deporte). Como proveedores oficiales figuran Azul Marino, Nippon Express, Murimar Seguros, Marinepool y Enovis, y como colaboradores institucionales ADESP y World Sailing.