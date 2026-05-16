Pequeños equipos que engrandecen la sociedad insular: la UD Las Coloradas mejora su sede con financiación del Cabildo de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero insular de Deportes, Aridany Romero, junto a la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, visitaron hoy la sede social de la UD Las Coloradas tras la rehabilitación de las instalaciones con una subvención de algo más de 16.500 euros concedida por el Gobierno de la isla al histórico club de fútbol a través de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible que coordina Teodoro Sosa.

La intervención ha permitido actualizar las dependencias sociales de la entidad deportiva con mejoras en la fachada, la cubierta, las instalaciones de agua y la barra de la cocina, entre otros arreglos que han supuesto una significativa mejora la apariencia, comodidad y funcionalidad de este inmueble que acoge también a la Asociación Iguamira y a la Asociación de Amigos de Las Coloradas 'El Confite'.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que el deporte de base "juega un papel fundamental en la cohesión social" y agradeció el trabajo que desarrollan las personas que hacen posible la actividad de la UD Las Coloradas "por su labor extraordinaria para la inclusión y su dedicación al bien común de la colectividad". El club trabaja con más de un centenar de niños y niñas en las categorías de Benjamín a Regional en equipos masculinos y mixtos.

Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, subrayó la contribución de los colectivos deportivos a la sociedad insular y puso en valor la sensibilidad del Área de Presidencia a la hora de respaldar la labor de clubes como la UD Las Coloradas del barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria.

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Por parte del club, estuvieron presentes, entre otros, su presidente, Juan Manuel Morales, la secretaria, Arecida Jiménez, su vicepresidente, Faustino Rivero Berriel, y el coordinador deportivo, Marcos Antonio Cabrera, quienes agradecieron el apoyo del Cabildo para poner a punto una sede que es también un lugar de encuentro del barrio y las familias. "Somos un equipo de barrio orgullo de serlo. Una familia", resumió Juan Manuel Morales.