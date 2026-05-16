La Plaza Santa Ana concentra el ambiente previo a la gran final de la Copa de la Reina

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el consejero de Deportes del Gobierno Insular, Aridany Romero; la concejala de Deportes del Ayuntamiento capitalino, Carla Campoamor; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia (FIFLP), visitaron la Fan Zone instalada en la Plaza de Santa Ana dentro del programa de actividades organizado con motivo de la Copa de la Reina.

La Fan Zone se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro para aficionados, familias y visitantes durante la celebración de la Copa de la Reina en Las Palmas de Gran Canaria. El espacio, ubicado en pleno corazón de Vegueta, ofreció una experiencia inmersiva con diferentes zonas de entretenimiento, ocio y actividades deportivas dirigidas a todos los públicos.

Las actividades comenzaron el viernes 15 en horario de 11:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas, mientras que el sábado 16 la programación continuó de 11:00 a 15:00 horas, generando un ambiente festivo en los alrededores de la Plaza de Santa Ana y reforzando la conexión entre deporte y ciudad.

Durante la visita, la alcaldesa y el presidente del Cabildo destacaron la importancia de que la ciudad acoja eventos deportivos de primer nivel como la Copa de la Reina, una cita que contribuye a proyectar la imagen de Las Palmas de Gran Canaria y de Gran Canaria como destinos preparados para albergar grandes acontecimientos deportivos y sociales.

Asimismo, se puso en valor la colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), una coordinación que ha permitido desarrollar un amplio programa de actividades paralelas para acercar el torneo a la ciudadanía y fomentar la participación de residentes y visitantes.

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