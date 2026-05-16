El Rocasa Gran Canaria toma ventaja en las semifinales tras firmar un gran partido en Málaga

El Rocasa Gran Canaria dio un paso de gigante hacia la final de la Liga Guerreras Iberdrola tras imponerse este sábado al Costa del Sol Málaga por 23-27 en el pabellón José Luis Pérez Canca. El equipo dirigido por Dejan Ojeda completó un encuentro muy serio desde el trabajo defensivo, supo resistir la reacción local en la segunda mitad y viajará a Gran Canaria con una ventaja de cuatro goles para el decisivo choque de vuelta.

Las teldenses salieron muy concentradas desde el inicio, conscientes de la importancia de controlar el ritmo del encuentro en una de las canchas más complicadas de la competición. Aunque Esperanza López inauguró el marcador para las malagueñas, el Rocasa respondió rápidamente apoyado en una defensa intensa y solidaria, con Martina Lang y la pivote María Zaldua imponiendo mucha contundencia en el centro del 6:0.

El equipo grancanario comenzó a generar problemas constantes al ataque local a través de recuperaciones y rápidas transiciones ofensivas. María González abrió la cuenta visitante y Linnea Sundholm, muy efectiva desde los siete metros y en las finalizaciones, permitió al Rocasa tomar las primeras ventajas. Almudena Rodríguez, especialmente inspirada en el lanzamiento exterior durante el primer tiempo, amplió la renta hasta el 2-6 provocando el primer tiempo muerto de Suso Gallardo antes del minuto diez.

La guardameta Silvia Navarro volvió a aparecer en un escenario de máxima exigencia con varias intervenciones de mucho mérito que sostuvieron la ventaja isleña durante los mejores minutos del Costa del Sol Málaga. El conjunto andaluz, empujado por su afición y liderado ofensivamente por Martina Romero, Joana Resende y la lateral brasileña Isabelle Medeiros, trató de reducir diferencias aprovechando algunos errores ofensivos visitantes.

Sin embargo, el Rocasa mantuvo la serenidad en los momentos de mayor presión. Francieli Söthe, Eider Poles y Yassira Martel aportaron frescura y soluciones ofensivas en el tramo final de la primera mitad, mientras la defensa continuó castigando las pérdidas locales. El cuadro de Dejan Ojeda llegó al descanso con una valiosa ventaja de cuatro goles (10-14), que incluso pudo ser mayor tras varios lanzamientos al palo durante los primeros treinta minutos.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto malagueño trató de elevar el ritmo del encuentro y encontró más continuidad ofensiva con Silvia Arderius y Esperanza López. Aun así, el Rocasa siguió mostrando mucha personalidad para responder cada intento de remontada local. Almudena Rodríguez y María Zaldua encontraron espacios importantes en ataque, mientras Linnea Sundholm asumió galones en los momentos más delicados para mantener siempre al equipo por delante.

El Costa del Sol Málaga llegó a reducir la diferencia hasta un solo gol mediada la segunda parte (21-22), aprovechando una exclusión de María Zaldua y varios minutos de mayor acierto ofensivo de las locales. En ese momento crítico apareció nuevamente el carácter competitivo del Rocasa. María de Oliveira y Zaldua devolvieron rápidamente la tranquilidad al marcador, mientras Silvia Navarro volvió a hacerse enorme bajo palos con intervenciones decisivas ante Martina Romero, Estela Doiro e Isabelle Medeiros.

En los últimos minutos, el conjunto grancanario mostró madurez, controlando mejor las posesiones y castigando los riesgos asumidos por las malagueñas. Yassira Martel y una decisiva Linnea Sundholm terminaron de cerrar una victoria de enorme valor para un Rocasa que supo competir con inteligencia, paciencia y mucha personalidad en una semifinal de máxima tensión.

El equipo infantil femenino del club, desplazado a Málaga para disputar la Fase Sector del Campeonato de España, acompañó junto a sus familias al primer equipo en las gradas del José Luis Pérez Canca, aportando también su aliento en una tarde importante para el Rocasa.

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Con este resultado, el Rocasa Gran Canaria afrontará el próximo domingo a las 12:00 horas en el Pabellón Insular Antonio Moreno el encuentro de vuelta de las semifinales con una ventaja de cuatro goles y el objetivo de sellar el pase a una nueva final de la Liga Guerreras Iberdrola ante su afición.