El San Fernando encarrila la eliminatoria frente al Panadería Pulido (0-2)
Los goles de Raúl Sosa y Edu Salles dejan al conjunto sureño a un paso de la final regional
El San Fernando venció a domicilio al Panadería Pulido para tomar ventaja en la ida de la primera eliminatoria del playoff por el ascenso (0-2). El conjunto sureño mostró más intensidad en ambas áreas desde el inicio y se adelantó por medio de Raúl Sosa al filo del descanso. Ya en la recta final, Edu Salles asestó el golpe definitivo a los de Yoni Oujo, que apenas inquietaron el marco contrario.
La carta de presentación del combinado naranja fue clara desde el comienzo, dejando jugar a su rival y tratando de buscar sus opciones al contragolpe. El Sanfer, por su parte, dominó la posesión y ejerció una presión alta; pese a ello, tuvo dificultades para sobreponerse a la zaga local y apenas generó cierta sensación de peligro mediante un golpeo alto de Dani López.
Pasada la media hora, la intensidad inicial del San Fernando se fue diluyendo y los de Yoni Oujo aprovecharon para dar un paso al frente, generando sus primeras aproximaciones, aunque con escaso peligro. Sin embargo, cuando mejor estaba el San Mateo, llegó el 0-1 en el descuento de la primera mitad, obra de Raúl Sosa -ante su ex equipo- tras robar el balón en campo contrario aprovechando un desajuste defensivo.
Con un último intento de Edu Salles que se fue rozando el palo acabó la primera parte; y en la segunda, los de Juan Carlos Socorro siguieron llegando con relativa facilidad al área contraria, aunque controlando la situación a través de un esquema más conservador y un juego más intenso. La primera clara del equipo sureño en el segundo tiempo fue un tiro de Felipe ligeramente desviado.
Tras una triple sustitución buscando a la desesperada cambiar la situación sobre el campo, José Ángel tuvo la única oportunidad destacada del Panadería Pulido en el minuto 75, al plantarse en posición franca para marcar, pero Velicias se interpuso en el último instante para arrebatarle el balón; y en la réplica inmediata, Edu Salles estuvo más acertado al cabecear a la red un centro lateral. Con el 0-2, y con un jugador menos por la segunda amarilla de Cristian, el San Mateo quedó a merced de un rival que no quiso arriesgar y dio por bueno el resultado.
FICHA TÉCNICA
CF PANADERÍA PULIDO
Gárate; Azael, Godoy, Ale Gemelo, Toni Robaina (Adrián Socorro, 71'), Cristian, Ponce, Vitolo, Aco (Sergio Martín, 71'), José Ángel y Sullivan (Carlos Báez, 71').
UD SAN FERNANDO
Josimar; Pipa, Raúl Sosa (Naim, 79'), Stephane, Juan, Kilian (Jeremi, 62'), Edu Salles (Joni, 79'), Felipe (Traoré, 92'), Velicas, Ribalta y Dani López (Pitu, 62').
ÁRBITRO
Gerardo Catalá Hernández. Expulsó con doble amarilla al local Cristian (86'). Amonestó por el lado local a Ale Gemelo; y por el visitante a Kilian, Dani López, Stephane, Jeremi y Pipa.
GOLES
0-1: (45+2') Raúl Sosa. 0-2: (77') Edu Salles.
INCIDENCIAS
Municipal de San Mateo. Césped artificial en buenas condiciones. Mañana nublada. Unos 500 espectadores.
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