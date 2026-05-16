El Tamaraceite toma ventaja en la eliminatoria ante el Mensajero (2-0)

El Tamaraceite tomó ventaja en la primera eliminatoria por el ascenso ante el Mensajero (2-0). El buen inicio local desembocó en el tanto de Javier Afonso antes de la media hora. Tras el gol, el Mensa dio un paso al frente, pero fue el equipo grancanario el que volvió a dominar en la reanudación y estableció el definitivo 2-0 cerca de la hora de juego tras un gol fantasma de Saúl, conservando su ventaja sin excesivas complicaciones.

El dominio inicial fue del cuadro blanquiazul, que conservó el balón en su poder ante un rival bien replegado atrás que apenas inquietó el marco local. La primera clara la tuvo Saúl cerca del cuarto de hora, al recibir un servicio entre líneas al interior del área y obligar a Arellano a emplearse. Poco después, Andrés Rivero sacó un lanzamiento desde la frontal que se fue rozando el poste.

En el minuto 26, el buen inicio del Tamara tuvo su recompensa: tras un saque de banda en la izquierda, Sergio Suárez vio la incorporación al ataque de Javier Afonso por el carril diestro, y le envió un balón largo que el lateral no desaprovechó, internándose al área y batiendo por bajo al meta visitante.

A raíz del 1-0, el Mensajero se estiró y el dominio cambió de bando durante la recta final de la primera parte, llegando las mejores ocasiones a través de acciones a balón parado con David Grande como el futbolista más peligroso por alto. La más clara llegó al filo del descanso, cuando Alexis remató un servicio de David Grande al área pequeña y Galindo respondió con una intervención de mérito.

Ya en la segunda mitad, el Tamaraceite volvió a llevar la iniciativa y tuvo opciones de agrandar su renta. La primera clara la tuvo Andrés Rivero, golpeando desde fuera del área y topándose con el desvío de un defensor. Más tarde, fue Sergio Suárez quien probó fortuna con un lanzamiento de falta que desvió Arellano.

El 2-0 llegó, con polémica arbitral, en el minuto 57: tras un centro desde la izquierda de Ramsés, Saúl remató de cabeza y Arellano se estiró para desviar bajo palos, pero el colegiado interpretó que el balón traspasó la línea y concedió el gol. Tras ello, los de Iván Martín ejercieron un juego más defensivo, y supieron contener a un conjunto palmero que intentó dar un paso al frente, pero que apenas volvió a generar peligro.

FICHA TÉCNICA

UD TAMARACEITE

Galindo; Javier Afonso (Bruno, 77'), David García, Daniel Ramírez, Ramsés; Julen Reyes, Julio Báez (Raúl Godoy, 84'); Farías (Santi Salgado, 67'), Andrés Rivero (Carlos Delgado, 67'), Sergio Suárez (Toni Falcón, 84'); y Saúl.

CD MENSAJERO

Luis Arellano; Víctor, Ayoze Placeres (Hugo, 69'), Óscar, Cabezola; Celihueta, Omar Fleitas; Alexis, Moha (Óscar Sargen, 89'), Vianney (John Kelly, 78'); y David Grande.

ÁRBITRO

Giovanni Suárez Ceballos. Amonestó por el lado local a Andrés Rivero y Carlos Delgado; y por el visitante a Óscar y Cabezola.

GOLES

1-0: (26') Javier Afonso. 2-0: (57') Saúl.

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