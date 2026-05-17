La afición isleña colorea un récord de 26.093 espectadores en la Copa de la Reina de Gran Canaria

Pasión por la Copa de la Reina en Gran Canaria. La afición al fútbol de la Isla no quiso perderse una cita como esta, en la que el Barça acabó por imponerse al Atlético, pero, antes de que el balón fuera el único protagonista, los aledaños del Estadio de Gran Canaria dieron un colorido especial a un evento que congregó en las gradas a 26.093 espectadores, un aspecto que expone la respuesta de una marea que apostó sin reparo por acudir a un evento con la historia y que supera el récord de asistencia a una final copera, que databa de 2024 en La Romareda de Zaragoza, con una cifra de 25.617.

En esos instantes finales antes del comienzo del partido, todas las puertas de acceso a las butacas del recinto de Siete Palmas se tiñeron de color blaugrana y rojiblanco, aunque con un toque amarillo por los muchos seguidores de la UD que siguieron el triunfo frente al Almería del cuadro grancanario en los comercios de la zona. Más allá de eso, el desfile de camisetas de los dos equipos finalistas se hizo notar desde dos horas antes del arranque del duelo, destacando por encima de todos dos nombres propios muy claros: los de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, las dos Balones de Oro que domaron el césped para seguir esculpiendo dos carreras deportivas de élite, algo que trasciende el fútbol, vista la cantidad de casacas que venden.

Amor por las cracks

El amor por las dos se notó en esos fans, como Rubén Reyes, quien aseguraba que iba con el Atlético de Madrid, siendo capaz de deshacerse, sin problemas, en halagos para las cracks culés: «Hoy vamos a ver a dos estrellas mundiales de altísimo nivel, como Alexia y Aitana. Voy con el Atleti, a pesar de que no soy simpatizante de ninguno de los dos, pero me gusta el fútbol y me encanta cómo juegan con la selección», aclaraba.

En otro escenario distinto a ese, Nauzet Arocha aseguraba que este iba a ser su primer encuentro de fútbol femenino «en directo y creo que será una experiencia muy chula, la verdad. Me alegro de que este partido tan grande lo hayan traído a Gran Canaria».

Un evento de mucho orgullo

También hubo quien elogió el hecho de traer la final copera a la Isla, una tesitura en la que estaba Laura Rodríguez, que explicaba que era algo «tremendo presenciar una final como esta en casa. No suelo ver fútbol y este es el primer partido femenino que veo en mi vida, aunque, cuando nos dijeron que la final se iba a celebrar en el Estadio, avisé a toda mi familia y vinimos. Va a ser un partidazo».

En esa línea también iba Lucía Armas, una aficionada azulgrana que consideraba que esta final era una oportunidad «buenísima para demostrar que el fútbol femenino está presente en las Islas. Espero que gane el Barça y que la gente disfrute mucho; hay un ambiente increíble y me siento orgullosa de que haya esta movilización por el deporte femenino». Por su parte, Victoria Rodríguez destacaba que la final es una ocasión «única para nosotros como Isla porque vamos a demostrar que somos capaces de organizar grandes eventos». Pese a lo histórico de esta cita, hubo aficionados que quieren más, un punto de vista en el que se encontraba Eloy Toledo, que resaltaba la gran «atmósfera que hay y que habrá durante el partido. Me gustaría que esto no se quede aquí y viniesen otras finales cuando haya terminado del todo la remodelación del Estadio».

Cordialidad y diversión

Lo cierto es que las gradas vivieron una noche de diversión, haciendo la ola, aplaudiendo cada acción bonita sobre el verde y cantando cuando tocaba. Aunque hubo más apoyo para el Barça, los seguidores atléticos también se hicieron notar en una fiesta de cordialidad en la que Gran Canaria vibró y rompió un récord de asistencia deseado.