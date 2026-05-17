Alexia Putellas y Marta Torrejón aumentan sus enormes legados en la Copa de la Reina de Gran Canaria

Reinas de Copas. Historia viva del fútbol español y del torneo copero. Alexia Putellas y Marta Torrejón escribieron ayer, en el Estadio de Gran Canaria, un nuevo capítulo en su particular idilio con la Copa de la Reina al conquistar un trofeo que se repite con un dominio total en sus respectivas vitrinas.

La victoria del FC Barcelona en la final insular ante el Atlético de Madrid (0-0) les dio la posibilidad a ambas futbolistas de levantar el título. Sin embargo, eso no queda ahí, ya que este triunfo les sirve para ampliar su enorme legado en un torneo que han dominado con puño de hierro desde hace más de una década.

La 'Reina' de la Copa

Alexia Putellas, que ha ganado dos veces el Balón de Oro y es la absoluta referencia, junto a su compañera culé Aitana Bonmatí, del boom del fútbol femenino en España, añadió a su amplísima colección de éxitos su undécima Copa de la Reina, una de ellas con el Espanyol y el resto como azulgrana, unos colores con los que ha tocado el cielo y con los que ha superado a Leo Messi en títulos como jugadora barcelonesa (37).

Además, la Reina, sobrenombre con el que, curiosamente, se hace referencia a la extremo catalana, es la segunda máxima goleadora de la historia de la competición, con 26 tantos, y es la segunda que más partidos ha disputado en ella, con 48 encuentros, solo superada por la otra monarca de la Copa: Marta Torrejón, que cuenta con 68.

Una institución copera

La central de Mataró está, a sus 36 años, apurando al máximo sus posibilidades de agrandar su gran bagaje en el torneo del KO. La que ejerce de segunda capitana de este Barça todopoderoso podría dejar la entidad este verano, pero, en caso de hacerlo, ya sea para retirarse o para ir a otro equipo, ha puesto su granito de arena a otro hito.

Torrejón sumó ayer su Copa de la Reina número trece, siendo la jugadora con más títulos de este tipo, nueve ganados como culé y cuatro en el Espanyol. Todo eso pone de manifiesto que es toda una institución copera.