El Campeonato Aguas de Teror deja sorpresas, retiradas y consolida a Portuarios, Agüimes y Arenales como invictos

La Vela Latina Canaria vivió este domingo una intensa y accidentada segunda jornada del Campeonato Aguas de Teror en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, marcada por las retiradas, una trabucada debido al intenso viento que rondaba los 20 nudos. La competición dejó además importantes movimientos en la clasificación general, con tres botes que continúan invictos tras las tres primeras jornadas disputadas.

El Viajes Insular Arenales Canaluz, patroneado por Javier Barreto, logró una valiosa victoria ante el Disa Roque Nublo ULPGC de Daniel Rodríguez. El Roque Nublo comenzó dominando la pega durante el primer tramo de la regata, pero el Arenales fue creciendo con el paso de las balizas hasta terminar imponiéndose con un tiempo de 1:09:36 frente al 1:11:27 de su rival, aventajándolo en 1 minuto y 51 segundos.

La segunda pega estuvo marcada por la incidencia sufrida por el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes de Abián Corujo, que trabucó a la altura de Cardoso y tuvo que retirarse de la regata. El Porteño Siscocan Cervezas Pio Pio, patroneado por Agustín Juárez, completó el recorrido en solitario y no sin problemas con un tiempo de 1:25:46, sumando así su primera victoria.

También hubo retirada en la tercera pega. El Villa de Teror Munchitos, patroneado en esta ocasión por Manolo Farías, tuvo que abandonar la regata después de sufrir un problema con la palanca que provocó además la caída de un tripulante al agua, sin mayores consecuencias. El Portuarios Puertos de La Luz, con Alejandro Barrera a la caña, aprovechó la situación para completar el recorrido con un tiempo de 1:16:39 y mantenerse entre los grandes protagonistas del inicio de temporada.

Uno de los enfrentamientos más esperados de la jornada fue el que midió al Spar Guerra del Río de Alfred Morales y al Villa de Agüimes Ybarra de Alejandro Rodríguez. El Agüimes volvió a demostrar su enorme potencial y se impuso con claridad a uno de sus rivales directos por el Campeonato Aguas de Teror, firmando además uno de los mejores tiempos del día con 1:08:56. El Guerra del Río cruzó la meta en 1:13:37, con una diferencia de 4 minutos y 41 segundos favorable al bote lagartero.

La última pega dejó otra de las sorpresas de la jornada con el triunfo del Minerva Idamar Atlantic de Israel Cabrera sobre el Chacalote Comercial Sanrob de Adrián Morales. El Minerva completó una regata muy sólida para detener el crono en 1:12:49, mientras que el Chacalote finalizó en 1:17:32, cediendo por 4 minutos y 43 segundos.

Tras las primeras jornadas disputadas y a falta de recuperar la tercera jornada aplazada, Portuarios Puertos de Las Palmas y Villa de Agüimes Ybarra lideran la clasificación con pleno de victorias y 9 puntos, manteniéndose invictos junto al Viajes Insular Arenales Canaluz, que suma 6 puntos tras haber descansado. El Disa Roque Nublo ULPGC se mantiene en la pelea con 7 puntos, mientras que Spar Guerra del Río, Chacalote Comercial Sanrob y Porteño Siscocan cuentan con 5 puntos. Minerva Idamar Atlantic y Hospital La Paloma Pueblo Guanche suman 4, el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes acumula 3 y el Villa de Teror Munchitos también se queda con 3 puntos tras su retirada de hoy.

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La próxima semana continuará la actividad de la Vela Latina Canaria con la disputa, el sábado a las 17:00 horas, de la primera eliminatoria del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias. Además, el domingo tendrá lugar el tradicional Encuentro de Botes y Barquillos, una jornada especial de convivencia y promoción de los deportes náuticos tradicionales canarios.