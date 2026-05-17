El Gran Canaria Arena vibra con una de las mayores noches de K1 celebradas en España

Golpes, luces, emoción y una grada completamente entregada transformaron el Gran Canaria Arena en el epicentro internacional de los deportes de contacto durante una noche que ya forma parte de la historia del K1 en Canarias.

Gran Canaria acogió este fin de semana el prestigioso K1 World Max, última parada del circuito mundial antes de la fase final en Japón, en una velada que consagró al español Sergio ‘Dinamita’ Sánchez como campeón tras una final vibrante frente al portugués Fabio Veiga.

La isla se convirtió así en sede internacional del circuito tras el paso del torneo por países como Italia, Brasil, Australia, Grecia, Rumanía, Holanda o Rusia, consolidando al Archipiélago como escenario de referencia para grandes eventos deportivos.Más de dos mil espectadores llenaron el recinto grancanario y acompañaron cada combate con una atmósfera cargada de intensidad y espectáculo.

SERGIO SCHEZ VS FABIO VEIGA / LP/DLP

Sergio ‘Dinamita’ Sánchez conquista el K1 World Max

La gran figura de la noche fue el luchador vasco Sergio Sánchez, que logró proclamarse campeón tras imponerse a Fabio Veiga en una final extremadamente igualada que necesitó un extra round para decidirse.

Con esta victoria, el español consiguió además su clasificación para las semifinales de la fase final del circuito mundial que se disputará a final de año en Yokohama.

Antes de alcanzar la final, Sánchez había superado en semifinales al francés Alan Leveque en otro combate marcado por el alto nivel técnico y el constante intercambio de golpes.

ALCORAC CABALLERO VS FABIO VEIGA / LP/DLP

El público canario llevó en volandas a los luchadores

Uno de los momentos más emocionantes de la velada llegó con la actuación del luchador local Alcorac Caballero, que rozó la final tras caer frente a Fabio Veiga en un espectacular combate decidido también en un extra round.

La afición del Gran Canaria Arena arropó durante toda la noche a los competidores españoles, creando un ambiente que convirtió la cita en una auténtica fiesta del K1 y las artes marciales.

Superfights, jóvenes talentos y espectáculo canario

La programación incluyó además varias Super Fights y la participación de jóvenes talentos como Alejandro Delgado, Marcos Betancort, Cynthia Curquejo, Cynthia Monzón, Bryan Maceo y Aythami Medina.

En la pelea estelar de la noche, Sergio Alcaide logró imponerse con claridad a Antonio Campoy en uno de los enfrentamientos más esperados del evento.

Más allá del deporte, el espectáculo incorporó actuaciones musicales, exhibiciones y referencias a las tradiciones canarias, reforzando la identidad local de una cita seguida por aficionados de distintos países.

Gran Canaria refuerza su papel como sede internacional

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, calificó la jornada como “histórica” y destacó el impacto internacional del evento para la imagen de la isla.

Desde la organización, los promotores celebraron el éxito de una velada que consideran ya uno de los grandes eventos deportivos celebrados recientemente en Canarias.

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El K1 World Max estuvo organizado por Fight Events junto a la Federación Canaria de Kickboxing y Muaythai y contó con apoyo institucional del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.