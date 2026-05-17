Juan Espino, el mejor luchador español de todos los tiempos

Una intensa e irrepetible trayectoria hace de Juan Espino el mejor luchador español de la historia. Con la lucha canaria como base, dominó en distintos estilos y fue el primer español en ganar una pelea en la UFC

Hablar de Juan Espino (Las Palmas de Gran Canaria, 9 de octubre de 1980) es hacerlo del mejor luchador español de la historia de los deportes de contacto, de un canario universal, nacido en el seno de la lucha canaria, pero que fue capaz de adaptarse como si de un camaleón se tratase a otros tipos de deportes de contacto y de lucha, que le han convertido en una leyenda del deporte en toda la extensión de la palabra.

Bajo el apodo de El Trota comenzó su trayectoria en la cantera del Club de Lucha Guanarteme como luchador en el deporte autóctono de la lucha canaria, donde alcanzó la categoría de puntal A en la máxima categoría, siendo considerado como uno de los 10 mejores luchadores de la historia, defendiendo los colores de clubs históricos como el Maninidra, Tijarafe, Rosario y Victoria.

Con el cambio de siglo y tras tocar techo en el deporte vernáculo, se dedicó profesionalmente a ampliar su carrera a otros tipos de lucha tradicional por todo el mundo.

De esta forma, conseguía convertirse en el ganador del Primer Corro Europeo de Lucha Leonesa, que consiste en derribar al oponente agarrado a un cinturón de cuero, con el objetivo de que toque el suelo con la espalda.

En 2010 se convertía en Campeón de Europa de la Lucha Gouren. Se trata de estilo de lucha tradicional practicada en Bretaña en la que los luchadores tienen que ir descalzos usando una chaqueta blanca especial atada con una correa y pantalones, en la que intentan llevarse al suelo mediante agarres a la chaqueta del contrario.

Repetiría como campeón de Europa en 2013 en Rumanía, pero cambiando de nuevo de modalidad, optantdo en esa ocasión por la milenaria lucha tártara, originaria de los pueblos túrquicos de Asia Central, en la que los competidores utilizan toallas o cinturones especiales para sujetar a su oponente, con el objetivo de desequilibrarlo y derribarlo de espaldas sobre la lona.

El bravo peleador isleño también dejó su impronta en la lucha ssireum de Corea del Sur -dos participantes que llevan un largo cinturón de tela atado alrededor de la cintura y un muslo intentan enganchar el cinturón de su oponente y tumbarlo en el suelo aplicando diversas técnicas-; en las luchas celtas o celtic wrestling -engloban un conjunto de deportes tradicionales y estilos de lucha cuerpo a cuerpo que han sobrevivido en las regiones del arco atlántico europeo, manteniendo vivas las costumbres de los antiguos pueblos celtas- y finalmente, como integrante de la selección española de Kabaddi, el deporte nacional de Bangladés, en el que se enfrentan dos equipos de siete jugadores en una cancha de 13 x 10 metros. En el Kabaddi cada conjunto ocupa una mitad del campo. El juego comienza cuando uno de ellos envía a uno de sus miembros, el raider, al terreno contrario. Este debe tocar a un rival, que es eliminado; y volver a su campo sin ser capturado, lo que suma un punto. Si es atrapado, es para los contrarios. Por su parte, los defensores forman cadenas cogiéndose de las manos e intentan cercar al raider, que ha de entrar en el terreno enemigo cantando ‘kabaddi, kabaddi, kabaddi’ sin cesar y, por tanto, sin respirar. Si inspira o se equivoca, queda eliminado. Gana quien suma más puntos o caza a todos los adversarios.

Nace el ‘León Blanco’

Su último gran paso por las luchas tradicionales le llevó a practicar en Senegal el deporte nacional por excelencia en el país africano, la lucha lamb -combina técnicas de agarre y derribo (grappling) con golpes e implica intensos rituales místicos previos a los combates, música tradicional y un gran fervor popular-, donde se ganó el nuevo apodo del León Blanco, convirtiéndose en el primer extranjero en ser reconocido oficialmente por la Federación Nacional de Senegal. Logró un récord oficial de siete victorias en sus siete peleas.

Como parte de su camino hacia las Artes Marciales Mixtas (MMA), se adentró en las disciplinas del grappling y el jiu-jitsu, donde cosechó varios campeonatos del mundo y europeos (2011-16).

‘El Guapo’ llega a las MMA

La consolidación de su estatus como leyenda a nivel mundial llegaría de la mano de la UFC, donde desembarcó en 2020 tras comenzar a pelear en las MMA en 2009, ganándose su contrato con la compañía de Dana White, al convertirse en 2018 en ganador de la edición Hevy Hitters de The Ultimate Fighter (TUF 28), como integrante del equipo de Robert Whittaker, al someter a Justin Frazier en el primer asalto.

Debutó como El Guapo oficialmente con la UFC en 2020, en la UFC 253, tras superar una serie de lesiones, siendo el primer español en la historia en iniciarse en la compañía con un triunfo por sometimiento sobre Jeff Hugues. Su récord profesional en las MMA se cerró con 10 victorias y dos derrotas, la última de ellas en su último combate en la UFC ante Alexander Romanov el 17 de abril de 2021, que se decantó del lado del peleador moldavo por decisión dividida de los jueces, debido a un golpe en la ingle propinado accidentalmente por el canario.

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Una lesión crónica en la rodilla llevó a Juan Espino a retirarse en abril de 2023. Casi un año después, el 23 de marzo de 2024, se celebró en el Gran Canaria Arena una velada homenaje, La Despedida, en la que participó en combates de exhibición de lucha canaria, lucha Senegalesa y MMA para despedirse de su afición.