Juanjo Arencibia: «Rafael Louzán me comentó que hemos hecho algo muy grande por el fútbol español en esta final de la Copa de la Reina de Gran Canaria»

Poco menos de 24 horas después de la final de la Copa de la Reina del récord de asistencia en el Estadio de Gran Canaria, que se llevó el FC Barcelona ante el Atlético de Madrid, Juan José Arencibia hace balance de lo que ha sido un evento que congregó a 26.093 espectadores en las gradas. El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas deja clara su satisfacción por cómo salió todo lo que rodeaba al partido y promete ir a por más finales, concretamente, las de la Champions League femenina en 2031 y otra de la Conference League.

¿Muy cansado después de estos días?

La verdad es que cualquier cansancio que he podido acumular durante estos días se me ha ido al ver cómo respondió la gente yendo al Estadio de Gran Canaria. También se me ha aliviado por el trabajo realizado por el equipazo que tenemos en la Federación Interinsular y en la Fundación, además de la inestimable ayuda de la gente de la Real Federación Española de Fútbol. Me emocioné al ver cómo no paraban de llegar aficionados, que hasta con la lluvia se resguardaron un poco y luego volvieron a animar, a hacer la ola y a disfrutar.

¿Qué balance haría de lo vivido durante los últimos cuatro días?

El culmen de todo fue poder batir el récord histórico de asistencia a una final de la Copa de la Reina con 26.093 espectadores. Todo ello, sabiendo que la UD Las Palmas jugaba el mismo día. La gente se portó de diez. Cuando dieron la cifra de espectadores me di la vuelta hacia mis directivos y levanté el puño en señal de que lo habíamos conseguido. Incluso, por el cambio de hora de la final, hubo mucha gente de Lanzarote y Fuerteventura que no pudo venir. Todos nos hemos dejado durante muchas semanas las 24 horas por esto. Solo creíamos nosotros y lo logramos. He de agradecer a Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, y Aridany Romero, el consejero de Deportes, que apostaran por esto, porque ellos sí creyeron. Además, el récord ha salido en todos los medios importantes a nivel nacional y en alguno a nivel internacional, por lo que estamos muy contentos. Esto va a trascender a la propia final, porque vamos a pedirle a la UEFA la final de la Champions femenina en 2031 y una final de la Conference League cuando el Estadio esté acabado.

¿Es lo que se esperaba cuando le concedieron la final a Gran Canaria?

Desde el primer momento en que nos concedieron la final creí firmemente que, como mínimo, podíamos batir el récord de asistencia. Siempre soy optimista y pienso en grande. Sabíamos que el hecho de que la UD jugara el mismo día nos iba a afectar, porque hay que decirlo claro, nuestro equipo de aquí es Las Palmas, y aun así vendimos más de 27.000 entradas. Había que sacar lo bueno de lo malo y estoy seguro de que, si la UD hubiese jugado mucho antes u otro día, habríamos llenado el Gran Canaria. En un par de días se vendieron 12.000, poco después 17.000 y ya cuando llegamos a 22.000 tenía claro que llegaríamos al objetivo mínimo. Cuando veamos el informe del impacto económico, que es importante, nos daremos cuenta de lo que esto supone.

¿Qué le pareció la respuesta de la afición, que ha batido el récord de asistencia a una final copera?

La gente tenía ganas. Venían dos grandes equipos con jugadoras que son campeonas del mundo, de la Champions, de la Liga... Nuestra selección es primera en el ránking de la FIFA. Mucha gente podía pensar que estaba loco, pero creía de verdad que la afición iba a responder. También hemos hecho un trabajo muy grande para promocionar un evento como este: el Ayuntamiento nos ha ayudado con la publicidad en las guaguas, con los permisos para la Fan Zone... Los colegios, a través de la consejería de Educación, organizaron actos desde el lunes... Así como un montón de eventos con seleccionadoras nacionales, con un palco sensorial, con la actuación de la cantante Ptazeta... Todo eso suma. He recibido muchas felicitaciones desde anoche. Estoy satisfecho y feliz.

¿Dónde cree que está la clave del éxito de esta afluencia de público?

La realidad es que en Gran Canaria nunca habíamos tenido una final en la que se decidiese un título de esta índole, con el añadido de contar con dos clubs de máximo caché como el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. La gente se entusiasmó y aquí somos muy de retos y luchadores. Hemos demostrado al mundo y al fútbol español de lo que somos capaces. Por otro lado, renunciamos a hacer taquilla de este partido para poner precios módicos, asequibles para todos los bolsillos. También llegamos a acuerdos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con otras federaciones y empresas para ofrecerles la posibilidad de comprar entradas con un descuento. Lo primordial era dar una imagen de visibilidad y fue lo que hicimos.

¿Cuál ha sido la satisfacción de las directivas del FC Barcelona y del Atlético de Madrid con esta final?

Pude hablar con los responsables del área femenina de los dos y me comentaron que nunca habían vivido una fiesta tan bonita, cívica y natural. Se fueron encantados y me dieron las gracias por el récord de público. Se marcharon de la Isla muy felices.

¿Y el de las jugadoras? ¿Le ha llegado algo?

Poco pude hablar con las jugadoras o los cuerpos técnicos, aunque la sensación que creo que tenían, a nivel general, es que vinieron a Gran Canaria pensando que la gente no iba a responder. Sin embargo, desde el primer momento se llevaron una grata sorpresa que aumentó cuando vieron las gradas del Estadio llenas de gente.

¿Quedó satisfecho el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, con el trabajo realizado durante esta Copa?

Desde hace ya unas semanas nos había transmitido que lo estábamos haciendo muy bien. Después de la final me dio un abrazo de más de un minuto dándome las gracias a mí y a todo el equipo. Yo se las di por apostar por nosotros. Me comentó que habíamos hecho algo muy grande por el fútbol español.

¿Qué puede suponer para el fútbol femenino grancanario esta final?

Va a ser una explosión. Hicimos coincidir la Copa de la Reina con la final de la Manolo Santana en el Anexo, que se disputó antes entre el Guiniguada y el Peña La Amistad de Fuerteventura, que se llevó el título, para generar ese ambiente especial. Más allá de eso, las niñas tienen sus ídolos y tanto en el Atlético como en el Barça hay jugadoras que son referentes, por lo que el hecho de verlas de cerca es algo espectacular. Hemos pasado de 400 a 2.000 licencias con ligas de niñas de edades muy similares, pero el próximo año creo que vamos a aumentar por diez o por quince esas fichas.

Antes dijo que le gustaría traer la final de la Champions femenina en 2031 y otra de la Conference, ¿cómo va a intentar conseguirlo?

Lo más complicado de todo fue traer el Mundial. Nadie lo quería aquí, entre ellos, Luis Rubiales. Pedro Rocha y Rafa Louzán sí, pero entre todos hemos empujado. Ya hemos conseguido traer una final de la Copa de la Reina que muchas ciudades querían. Con la ayuda de la Federación Española, ¿por qué no vamos a conseguirlo? De hecho, ya se jugó una final de la Champions League femenina en San Mamés. Aquí vamos a tener un Estadio único en el mundo, pero no por la cantidad de público, sino por nuestra idiosincrasia y nuestro clima. No lo veo descabellado. Hoy mismo ya hemos notificado nuestra intención de ser la sede de la final de la Champions femenina en 2031.

También comentó, el día de la presentación del torneo, que esta final era una forma de mandarle un mensaje a FIFA y a UEFA del poder organizativo insular, ¿cree que le ha llegado?

Imagino que a la UEFA y a la FIFA, que manejan unas redes mundiales de información enormes, les habrá llegado que hemos batido el récord de asistencia en la final de la Copa de la Reina. Lo hemos logrado en una Isla de un millón de habitantes, lo cual tiene un mérito tremendo. Asimismo, ya tenemos eventos mundiales aquí, como el Rally Islas Canarias... Todo eso les llega. Cada vez que tengamos reuniones con la FIFA le expondremos lo que hemos conseguido.