El Maninidra y el Unión Agüimes se citan en la final de la Copa Fundación La Caja de Canarias de Segunda Categoría de Lucha canaria

Jornada vibrante la vivida en la vuelta de semifinales de la categoría de plata. El 29 de mayo la Copa Fundación La Caja de Canarias decidirá a su ganador y por ella optarán Maninidra y Unión Agüimes después de confirmar su pase a la final. El Unión Agüimes confirmó su superioridad en la eliminatoria ante el Roque Nublo e hizo bueno el resultado cosechado la pasada semana (9-12) e hizo lo propio en Las Crucitas, venciendo por 12-8. Así, el Roque Nublo pone punto y final a su participación en una Copa donde mejoraron las prestaciones vistas en la Liga Cabildo de Gran Canaria.

Más emocionante fue lo vivido en el Francisco Hernández, donde el Maninidra le dio la vuelta al resultado de El Chiquero. Ambos equipos llegaron con bajas importantes, pero el espectáculo no se deslució. Los de Ingenio, con todo en contra, puesto que ya no le quedaban destacados en la luchada, tiraron de coraje y, sobre todo, de cantera para meterse en la final. Con el 9-10 en el marcador, después de la eliminación por amonestaciones del DC Pedro Santana, solamente le quedaban el no clasificado Manu Hernández y el cadete Guillermo Rivero. El primero de ellos consiguió llevarse las dos ante el destacado B Aco Sánchez, mientras el cadete Guillermo Rivero lograba llevar a la arena, también dos veces, al destacado C Pablo Guillén para consumar el 9-12 definitivo. De esta manera, el Maninidra y el Unión Agüimes se citan en la final de la Copa Fundación La Caja de Canarias el próximo 29 de mayo para dilucidar el campeón de la segunda categoría de Segunda Categoría.

El Castro Morales B sentencia el liderato en Tercera Categoría

Venció el filial del conjunto teldense 11-12 al Ajódar en la Montaña de Gáldar y pone tres luchadas de diferencia ante su perseguidor. El Castro Morales B suma su décima victoria consecutiva y va camino de cerrar una Fase Regular perfecta. El Tinamar también logró ganar en su salida al José Luis Sánchez Alemán ante el Vecinos Unidos (10-12) y deja más marcada todavía la zona alta de la baja. En esa misma zona se produjo la última de las luchadas, donde el Unión Doctoral sumó su segunda victoria de la Copa Fundación La Caja de Canarias por 12-9 ante un Adargoma que continúa como colista. El Maninidra se lleva la luchada ante el Unión Sardina en la Liga ABT Canarias Sénior/Juvenil

Las de Ingenio consiguieron solventar su luchada por la vía rápida ante el Unión Sardina (24-9) y consolidan su segundo puesto en la clasificación sénior y ya le sacan 9 puntos, con una luchada más, a su rival de este pasado fin de semana. En juvenil también consiguieron la victoria por 21-13 y se mantienen en la cuarta plaza con 24 puntos.