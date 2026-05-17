Tessa Kortekaas y Hans Becking reinan en la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike 2026

Maspalomas acogió este domingo la etapa reina de 70 kilómetros que puso el broche final a la undécima edición de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike 2026. La prueba reunió a más de 230 bikers de 13 nacionalidades, que afrontaron una exigente jornada con salida y meta en Parque Sur, Maspalomas.

La etapa decisiva arrancó con el icónico ascenso por el barranco de Ayagaures, también punto de inicio para la categoría E-Bike. Tras coronar, los participantes alternaron largos tramos rodadores con sectores más técnicos hasta alcanzar la línea de meta en Maspalomas.

En categoría femenina, Tessa Kortekaas volvió a demostrar su dominio absoluto. La ciclista neerlandesa, residente en Lanzarote y actualmente en el puesto 18 del ranking UCI, sumó su cuarta victoria de etapa consecutiva para cerrar la prueba con pleno de triunfos. Kortekaas gestionó su ventaja desde los primeros compases, compartiendo subida con la francesa Sophie Giovane hasta Ayagaures, antes de distanciarse progresivamente para imponerse con un tiempo de 3:23:53. Giovane fue segunda, mientras que la lucha por el podio de residentes canarias se resolvió a favor de Vanessa Lessa, que culminó su remontada sobre Lourdes Bethencourt en la última jornada.

En categoría masculina, la atención se centraba en la defensa del liderato de Hans Becking frente al debutante Pedro Rodríguez, así como en el duelo por el maillot de mejor residente canario entre este último y Blas Rivero. La igualdad marcó el ritmo en los primeros kilómetros, especialmente en la subida a Ayagaures. No fue hasta el paso por Pedrazo Bajo cuando comenzaron a abrirse diferencias, con Luis Ángel Maté y Becking marcando el ritmo en cabeza.

La batalla se mantuvo abierta durante gran parte de la etapa. Pedro Rodríguez llegó a ceder tiempo en los primeros compases, pero reaccionó mediada la carrera para superar a Rivero y asegurar el maillot de mejor residente canario, que finalmente se llevó el ciclista palmero. En cabeza, Maté y Becking protagonizaron un intenso duelo hasta meta, donde el marbellí se adjudicó la victoria de etapa, repitiendo triunfo como ya hiciera en la pasada edición.

Pese a la victoria parcial de Maté, Hans Becking certificó su cuarto triunfo consecutivo en la clasificación general de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike, consolidando su hegemonía en la prueba. Por su parte, Kortekaas también revalidó título, firmando un doblete histórico en la competición.

La jornada también incluyó la prueba de E-Bikes, con victoria para Jonay Vega, mientras que en la clasificación general de la recién estrenada modalidad Half el mejor fue Óliver de la Cruz.

La ceremonia de entrega de trofeos contó con la presencia de Ramón Suárez, concejal de Deportes de San Bartolomé de Tirajana, y Naima Sow, representante de Fred. Olsen Express.

De este modo, se cierra una edición vibrante de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike 2026, que un año más formó parte del calendario UCI, categoría S2.

En el siguiente enlace pueden encontrar todas las clasificaciones de etapa y generales: https://bulltiming.es/resultados/2026-transgrancanaria-bike

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La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike está organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio principal de Fred. Olsen Express. La prueba recibe además el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, así como del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas Costa Canaria. También colaboran Universidad Fernando Pessoa Canarias, 226ERS, Dunas Hotels & Resorts, Gobik, Pepsi, Aguas de Teror, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.