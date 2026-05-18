Yaiza rinde homenaje al ‘Pollo de Uga’ y a Emilio Machín con un nuevo torneo de lucha canaria

El municipio de Yaiza vivió este domingo una jornada cargada de emoción y simbolismo con el estreno del Torneo Joaquín Rodríguez ‘Pollo de Uga’, una nueva cita deportiva y cultural dedicada a preservar la memoria de dos figuras fundamentales de la lucha canaria en el sur de Lanzarote.

El evento se celebró en el Terrero Municipal Emilio Machín de León, en la localidad de Uga, donde además fueron inaugurados dos grandes murales del artista Iván Témpera que rinden tributo tanto a la tradición luchística del municipio como a quienes contribuyeron a mantener vivo este deporte vernáculo.

La iniciativa reunió a representantes institucionales, familiares de los homenajeados, deportistas, aficionados y vecinos en una mañana marcada por el recuerdo, los reconocimientos y la competición deportiva.

Dos murales recuerdan la historia de la lucha en el municipio

Las nuevas obras artísticas decoran desde ahora el terrero municipal y buscan poner en valor el legado histórico de la lucha canaria en el municipio sureño.

Uno de los murales representa a Joaquín Rodríguez ‘Pollo de Uga’, considerado por muchos aficionados como una de las mayores figuras de este deporte tradicional en Canarias, junto a Emilio Machín de León, presidente fundador del Club Unión Sur Yaiza en 1990.

Homenaje póstumo de Yaiza a Joaquín Rodríguez y Emilio Machín en la lucha canaria / La Provincia

La segunda obra ofrece una interpretación visual de la evolución de la lucha canaria en Yaiza y del desarrollo de la cantera deportiva en Playa Blanca, vinculada al trabajo formativo impulsado por Tomás Quesada.

El descubrimiento oficial de ambos murales estuvo encabezado por el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, y el concejal de Deportes, Ángel Lago, acompañados por familiares de los homenajeados y miembros del entorno de la lucha canaria lanzaroteña.

Un reconocimiento a dos referentes del deporte tradicional

Durante el acto, Antonio Stinga Rodríguez, nieto del ‘Pollo de Uga’, y Emilio Machín Borges, hijo de Emilio Machín de León, recibieron cuadros conmemorativos inspirados en los colores y el estilo de los murales inaugurados.

Ambos agradecieron públicamente el homenaje y destacaron la importancia que tuvieron sus familiares en la historia deportiva y social del municipio.

Homenaje póstumo de Yaiza a Joaquín Rodríguez y Emilio Machín en la lucha canaria / La Provincia

El alcalde Óscar Noda definió a Joaquín Rodríguez como “una leyenda de Canarias” y subrayó su influencia para las nuevas generaciones que practican lucha canaria. El regidor recordó además que el histórico luchador ya cuenta con una escultura en la plaza de Uga y que ahora su figura también queda representada de forma permanente en el terrero municipal.

Sobre Emilio Machín de León, el alcalde destacó especialmente su papel en la consolidación del Club Unión Sur Yaiza y su implicación para atraer a Lanzarote a destacados puntales de la lucha regional.

El Ayuntamiento apuesta por mantener viva la lucha canaria

El concejal de Deportes, Ángel Lago, quien también formó parte del club como luchador y mandador, insistió en la necesidad de seguir apoyando la lucha canaria como elemento de identidad cultural y deportiva del archipiélago.

Lago defendió el compromiso municipal con la escuela deportiva, el apoyo al club y la continuidad del nuevo torneo, que nace con vocación de consolidarse dentro del calendario deportivo local.

La lucha canaria está considerada uno de los deportes autóctonos más representativos de Canarias y forma parte del patrimonio cultural de las islas. En muchos municipios, especialmente en entornos rurales, sigue siendo un importante elemento de cohesión social y transmisión de tradiciones.

El Llano del Moro ganó el torneo inaugural

En el plano deportivo, el club tinerfeño Llano del Moro se impuso al Unión Sur Yaiza por un ajustado marcador de 11-12 en la primera edición del torneo.

Los equipos estuvieron dirigidos por Bernardo Díaz y Ernesto Saavedra, respectivamente, en un enfrentamiento que mantuvo la igualdad hasta los últimos duelos sobre la arena.

La jornada también sirvió para destacar el talento de jóvenes luchadores de distintas categorías base.

En infantil, el vencedor fue Yuri Afonso; en categoría cadete se impuso Arturo Puente; y en juvenil el triunfo correspondió a Echedey Acuña.

Además, el reconocimiento a la lucha más espectacular recayó en Erik Siu.

Reconocimiento a la afición y al apoyo constante al club

Otro de los momentos emotivos del acto fue la entrega del Trofeo Afición a Pelegrina Lemes, distinguida por su apoyo constante al Unión Sur Yaiza a lo largo de los años.

Desde el Ayuntamiento destacaron su implicación con el club tanto en los momentos de éxito deportivo como en etapas más complicadas. También se puso en valor el papel de su marido, Juan Reyes, dentro de la historia de la entidad sureña.

La jornada concluyó entre aplausos, abrazos y muestras de cariño hacia las personas homenajeadas, en una cita que mezcló deporte, memoria y tradición popular.