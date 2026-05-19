Un centenar de deportistas se cita en el Campeonato de Canarias Open de Natación Adaptada Fundación DISA 2026

Las instalaciones del Club Natación Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria se convertirán el próximo 23 de mayo en el gran escenario de la natación adaptada en Canarias con la celebración del VIII Campeonato de Canarias Open de Natación Adaptada Fundación DISA 2026. La cita, una de las más relevantes del calendario regional de deporte adaptado, reunirá a cerca de 100 deportistas procedentes de todas las islas, en una jornada concebida como una auténtica fiesta de inclusión, talento, esfuerzo y deporte canario.

La competición se desarrollará en las Piscinas Julio Navarro y contará con representación de todas las categorías de la Federación Canaria de los Deportes para Personas con Discapacidades, además de nadadores y nadadoras de las categorías S1 a S15 y de las modalidades de discapacidad física, visual e intelectual. También participarán deportistas de la categoría alevín de la FEDECANAT. La organización prevé unas gradas llenas, con más de 200 espectadores, para arropar a los competidores y crear el mejor ambiente en torno a la natación adaptada del Archipiélago.

Un campeonato consolidado

El presidente del Club Natación Las Palmas, Rafael Henríquez, destacó durante la presentación que para la entidad anfitriona es “un honor” acoger este campeonato, posible gracias al respaldo de las instituciones y entidades colaboradoras. Henríquez aseguró que “la piscina luce mejor que nunca” para disfrutar el sábado de “una muy buena competición”.

En la misma línea, la directora de la Fundación DISA, Sara Mateos, subrayó que este campeonato forma parte de “una de nuestras líneas de trabajo más importante”, centrada en que el deporte para las personas con discapacidad “sea real, sea un derecho y, sobre todo, que existan oportunidades de competir en Canarias y de soñar con llegar a pruebas nacionales o internacionales”. Mateos puso en valor el esfuerzo de quienes dedican una parte importante de su tiempo a entrenar, mejorar sus marcas y seguir creciendo dentro del deporte adaptado.

El presidente de la Federación Canaria de los Deportes para Personas con Discapacidades, Juan Carlos Hernández, incidió en el carácter inclusivo del evento y recordó la importancia de referentes como Miguel Ángel Déniz, deportista ciego que en 1996 abrió camino al participar en los Juegos Paralímpicos de Atlanta.

También el viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, celebró la consolidación de esta octava edición. Según destacó, el campeonato encaja con el objetivo del Ejecutivo regional de que “no haya ninguna persona que con algún tipo de discapacidad sienta que no puede practicar ejercicio y actividad física”.

Sabroso remarcó que Canarias cuenta cada vez con más iniciativas, programas y oportunidades para que ninguna persona se quede al margen del deporte y pueda encontrar en la actividad física una herramienta para mejorar su salud y calidad de vida.

Por su parte, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, expresó el “orgullo” de la ciudad por acoger un campeonato que refleja una “ciudad abierta y que apuesta por el deporte”. El sábado, señaló, los deportistas participarán, competirán, pero sobre todo se divertirán y cumplirán sueños.

Una mañana de deporte e inclusión

La jornada comenzará a las 10.30 horas con el calentamiento oficial. La competición arrancará a las 11.30 horas y está previsto que concluya en torno a las 13.30 horas, con la correspondiente entrega de premios. El campeonato cuenta con el apoyo de la Fundación DISA, cuyo compromiso con el deporte inclusivo resulta clave para el crecimiento de la natación adaptada en Canarias.

El evento está organizado por la Federación Canaria de Deportes para Personas con Discapacidades, la Fundación Canaria de Deportes para Personas con Discapacidad y el Club Natación Las Palmas, anfitrión de una cita que vuelve a situar a la capital grancanaria en el centro del deporte adaptado regional.