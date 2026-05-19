Jessica Goyanes toma el relevo de Saray Manzano en el CV Olímpico

La fábrica de talentos del Emalsa Gran Canaria - Olímpico parece no tener fin. La última joya de la corona de la cantera olimpiloca ya tiene nombre y apellidos, los de Jessica Goyanes Ribeiro, una receptora gallega que aterrizó en la Isla con 13 años y que actualmente ha dejado de ser una promesa para convertirse a sus 18 años en toda una realidad. Recientemente se convirtió en la MVP del último nacional júnior de voleibol femenino, aunque su equipo no logró superar en la suerte del tie-break al Sant Cugat.

Las necesidades del primer equipo llevaron a su técnico, Juan Diego García, a no temblarle la mano a la hora de asignar a Jessica un rol protagonista, a pesar de que inicialmente no partía como importante en los planes de juego del onubense. Los problemas físicos que arrastró la capitana de las amarillas, Saray Manzano, el santo y seña de la cantera del Olímpico, la convirtieron en titular, asumiendo dicha responsabilidad con una entereza y un compromiso impropio de una chica de su edad.

Ante la buena nueva anunciada por la propia capitana de las isleñas, que al estar embarazada no podrá jugar el próximo año con el equipo, el club respiró ante el paso al frente dado por Jessica Goyanes que ya ha demostrado su calidad y su capacidad para ser titular en el equipo grancanario.

Dos madres en un año y medio

El curso pasado el equipo sufrió otra baja por maternidad inesperada de una canterana asentada en el primer equipo, Andrea Arocha, quien volverá a las pistas de juego el curso que viene pero para jugar con el filial en la segunda categoría, para que su retorno a las canchas se produzca de forma progresiva tras ser mamá.

Desde el club presidido por Manolo Campos, tanto en el caso de Saray Manzano como en el de Andrea Arocha ha sido de total apoyo a sus jugadoras, dándoles todas las facilidades para poder cumplir con su sueño de ser madres y asignándolas un trabajo dentro de la estructura del club para que puedan serguir percibiendo un salario durante el periodo en el que no podrán ser jugadoras profesionales de voleibol.

Técnica e inteligente

Danny López, director técnico del Emalsa gran Canaria, destaca de la canterana que «es una jugadora muy técnica, tanto en recepción como en defensa, además, tácticamente es una jugadora muy disciplinada y en ataque, a pesar de que está en proceso a la hora de mejorar su potencia de remate, lo compensa con su inteligencia, es una jugadora muy lista que sabe rematar contra las manos y sabe buscar el hueco en cada momento».

A pesar de que a diferencia de Andrea Arocha, Saray Manzano o Lucre Castellano, esta última ya recuperada de su grave lesión de cruzado, no es nacida en el Archipiélago, se ha convertido en una canaria más. «Comenzamos a trabajar con ella en la cantera cuando tenía 13 años, se ha formado en el club y queremos que siga formándose con nosotros durante mucho tiempo porque consideramos que nos va a poder ayudar mucho», relata López sobre una jugadora que cuenta con dos años más de contrato con las amarillas.

El año pasado fue campeona de España juvenil, tercera en el Nacional juvenil, a lo que añade este año esa medalla de plata en el Nacional júnior, con su reconocimiento como MVP.

Nueva capitana a sus 18 años

A sus 18 años ocupará el vacío dejado por Saray Manzano en la posición de receptora y en la capitanía, asumiendo un rol clave en el equipo grancanario la próxima temporada, la segunda a las órdenes de Juan Diego García, en la que el conjunto amarillo intentará recuperar su posición de dominio en la Liga Iberdrola, tras un año de transición en el que fueron de menos a más para terminar peleando por el título, que al final fue a partar a manos del Cajasol sevillano, que sorprendió a sus rivales con su histórico doblete de Liga y Copa.

La gallega volverá a compartir vestuario con la central cubana Laura Suárez, la primera renovación confirmada por el club isleño para el próximo curso, desoyendo las ofertas de otros clubs.