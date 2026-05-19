La lucha tradicional une a Gambia y Canarias en un pacto de cooperación cultural y deportiva

En un importante paso para la cooperación internacional, la Federación de Lucha de la República de Gambia y la Federación de Lucha Canaria firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) destinado a promover la lucha tradicional como herramienta de intercambio cultural, empoderamiento juvenil, educación y desarrollo social sostenible.

El acuerdo fue rubricado durante la ceremonia de clausura del prestigioso 14º Torneo Africano de Lucha de la CEDEAO (TOLAC 2026), considerado uno de los acontecimientos deportivos y culturales más relevantes de África Occidental, celebrado en el Estadio Mini de Serrekunda East, en Gambia.

El campeonato concluyó con un lleno absoluto durante las tres jornadas de competición y se consolidó como un rotundo éxito de participación y organización, reuniendo a miles de espectadores, delegaciones internacionales y autoridades deportivas de toda la región.

Marco de colaboración

La alianza estratégica une a ambas federaciones en un marco de colaboración orientado al fortalecimiento institucional, el desarrollo de atletas, la formación técnica especializada y la creación de programas internacionales de intercambio deportivo y cultural.

El acto oficial contó con la presencia de destacadas autoridades del Gobierno gambiano, entre ellas el ministro de Juventud y Deportes, Hon. Bakary Y. Badjie; el ministro de Comercio, Industria, Integración Regional y Empleo, Hon. Mod K. Ceesay; y el ministro de Función Pública, Reformas Administrativas y Coordinación de Políticas Públicas, Hon. Baboucarr Bouy.

En representación de Gambia, el acuerdo fue firmado por Matar Saine, presidente de la federación nacional de lucha, mientras que Sonja Arup, embajadora itinerante de Gambia y presidenta de la ONG STARUP Corazón Solidario, firmó en nombre de la Federación de Lucha Canaria, en representación de su presidente, Francisco Rivero Vega.

Papel decisivo de Arup

Responsables institucionales y organizadores destacaron el papel decisivo desempeñado por Arup tras meses de coordinación diplomática y negociaciones técnicas que hicieron posible este acuerdo. Su trabajo fue reconocido como clave para establecer un marco de cooperación entre Gambia y Canarias centrado en la educación deportiva, el intercambio juvenil, el fortalecimiento comunitario y la colaboración internacional a través de la lucha tradicional.

El Memorando establece una ambiciosa hoja de ruta de cooperación basada en la formación técnica y académica de entrenadores, árbitros y gestores deportivos; el desarrollo de programas de intercambio para jóvenes y atletas; la organización de eventos deportivos y culturales internacionales; y la promoción de proyectos de investigación vinculados al deporte, la salud, la educación y la preservación del patrimonio cultural.

Asimismo, el acuerdo pone especial énfasis en la igualdad de género, la inclusión social, la participación de personas con discapacidad y la prevención de la violencia en el deporte, reforzando el valor de la lucha tradicional como herramienta de cohesión social, construcción de paz y desarrollo humano.

Epicentro de la lucha tradicional africana

La firma coincidió con la exitosa clausura del campeonato TOLAC 2026, que desde el pasado viernes 15 de mayo convirtió el Estadio Mini de Serrekunda East en el epicentro de la lucha tradicional africana. Delegaciones de once países de África Occidental, entre ellos Senegal, Ghana, Sierra Leona, Mali, Liberia, Benín y Togo, participaron en el torneo, generando un enorme entusiasmo entre la afición gambiana y los visitantes llegados de toda la región.

Considerado uno de los mayores escaparates deportivos y culturales de África Occidental, TOLAC 2026 volvió a demostrar el extraordinario potencial de la lucha tradicional para fortalecer la integración regional, poner en valor la identidad cultural africana e inspirar a las nuevas generaciones de deportistas.

Impacto social y participación ciudadana

Los organizadores subrayaron además el importante impacto social del campeonato y la extraordinaria participación ciudadana, ya que el evento combinó competiciones de alto nivel con exhibiciones culturales, actividades educativas y programas comunitarios destinados a reforzar la amistad, la unidad y la cooperación entre los Estados miembros de la CEDEAO.

El torneo concluyó con un estadio completamente abarrotado y un respaldo masivo del público, consolidando esta edición como una de las más exitosas de la historia del campeonato.

Con la firma de este Memorando, ambas federaciones abren una nueva etapa de cooperación deportiva internacional con la aspiración de convertir la lucha tradicional en una plataforma internacional de diálogo cultural, diplomacia deportiva y desarrollo sostenible, fortaleciendo al mismo tiempo los vínculos entre Gambia y Canarias.