María Cantero, subcampeona del mundo de 49er FX: “Quedan dos años para los Juegos de Los Ángeles y tenemos posibilidades”

“Quedan dos años para los Juegos de Los Ángeles y hemos demostrado que tenemos posibilidades”, afirmó esta mañana en las instalaciones del RC Náutico de Gran Canaria la regatista canaria María Cantero Izquierdo, en su primera comparecencia informativa en la Isla, tras proclamarse subcampeona del mundo de la clase olímpica 49er FX junto a su compañera y patrona, la balear Paula Barceló.

Recién llegada de Quiberon (Francia), donde acabó este domingo el mundial, la deportista ofreció una rueda de prensa en el club donde se formó, acompañada del presidente de la entidad, Pity Sánchez, el comodoro, Gustavo del Castillo, el viceconsejero de Deportes del Gobierno canario, Ángel Sabroso, y el consejero insular Aridany Romero.

Tres podios en las tres primeras regatas

María Cantero y Paula Barceló, miembros del equipo preolímpico de RFEV; ganaron el mundial de 49er FX en octubre de 2025 tan solo 16 meses después de formar tripulación y pese a estar un tiempo sin entrenar para que Paula pudiera acabar la carrera de medicina. Este año, por el momento, suman una medalla de bronce en el Trofeo Princesa Sofía, el primer Sailing Grand Slam de la temporada, y la medalla plata del mundial 2026 que acaban de ganar. Tres regatas, tres podios.

En Francia, el tándem quedó a un punto de revalidar el título mundial, que finalmente quedó en manos de las noruegas Pia Andersen y Nora Edland, pese a que las españolas llegaron a las medal race con 20 puntos de ventaja. El nuevo sistema de finales que ha incorporado la World Sailing (la federación internacional) reduce la diferencia entre los diez barcos que pasan a las medal race para asegurar finales ajustados.

Valorar la medalla de plata

“Es una pena, pero también una realidad y es importante vivirla”, señaló la regatista que a continuación constató que “un segundo puesto en el mundial es muy difícil de conseguir”.

María y Paula pasaron de tener una ventaja de 20 puntos de ventaja sobre las segundas en la clasificación provisional a nueve en las dos últimas mangas, por imposición del nuevo formato. “Es la primera vez, pero es el mismo formato para todo el mundo; quizás con dos regatas para 10 barcos, tendríamos que haber arriesgado más”, reflexionó

“Lo importante es el camino que tenemos, todavía quedan dos años para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, hemos demostrado que somos un equipo fuerte, que tenemos posibilidades”, agregó.

Convertirse en referentes de la categoría

La deportista canaria expuso que uno de los objetivos de la pareja no es solo “llegar y ganar un evento”, también buscan convertirse “en referencia, en dominar la clase; nos queda terminar de rematar, seguir aprendiendo y ver qué queda por limar”.

El entrenador de María y Paula es el doble medallista olímpico y navegante océanico Xavi Fernández, “uno de los mejores regatistas españoles de todos los tiempos”, en palabras de la canaria. “No hay otro entrenador igual en la flota, se ve, la gente lo ve”.

Le espera el Europeo en julio

Tras un tiempo de descanso en Gran Canaria, María se reunirá con el resto del equipo en Santander, donde la RFEV tiene la base de entrenamiento, antes de viajar a Alemania para disputar el Europeo en julio. En agosto participarán en la 2026 Long Beach & San Pedro Olympic Classes Regatta, para probar ya el campo de regatas que se usará en los Juegos de Los Ángeles.