Antomi Ramos y Sophia Romanova conquistan el título individual del Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria en Las Canteras

El Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026 ya conoce a sus primeros campeones. El grancanario Antomi Ramos y la rusa Sophia Romanova se alzaron este miércoles con el título en la categoría individual tras imponerse en las finales disputadas en la pista central de la Playa de Las Canteras.

El triunfo de Ramos llegó después de una final muy competida ante el italiano Mattia Bazzi, número 47 del mundo. El jugador grancanario arrancó con autoridad, pero su rival reaccionó y apretó el marcador hasta convertir el partido en un duelo lleno de tensión. Finalmente, Ramos supo cerrar el encuentro por 7-5 ante un público entregado.

En el cuadro femenino, la final enfrentó a la rusa Sophia Romanova y a la andaluza Laura Jiménez. Ambas ofrecieron un partido de gran nivel, con intercambios largos y juegos muy disputados que mantuvieron la atención del público hasta el final.

Romanova terminó imponiendo su ritmo y se llevó la victoria por 7-2, confirmando su buen momento en una jornada en la que también logró el pase al cuadro principal en la modalidad de dobles.

La previa deja emoción y muchas parejas clasificadas

Además de las finales individuales, este miércoles se disputó la fase previa del Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026, en la que ocho parejas masculinas y ocho femeninas lograron su billete para el cuadro principal. La jornada dejó un gran nivel de juego y confirmó la exigencia de una edición que reunirá en Las Canteras a algunas de las mejores raquetas del mundo.

En categoría masculina consiguieron clasificarse las parejas Galleti-Zapparata, Castelli-Ramírez, Betolini-Paganelli, Pollino-Ponti, Andrade-Kalle, Catunda-Silva, Calixtro-Schurtz y González-Méndez. En el cuadro femenino avanzaron Soldatenkova-Tkachenko, Kudrajvceva-Thiant, Fiedler-Susi, Hopman-Martins, Mororo-Mortimore, Kimuk-Romanova, Machín-Zalesakova y Colavita-Hannes.

Entre los nombres destacados de la previa masculina estuvieron los italianos Alessandro Galletti y Emiliano Zapparata, segundos cabezas de serie, que cumplieron con las expectativas. También brilló la pareja formada por el catalán Axel González y el andaluz Jorge Méndez, que se convirtió en la única dupla española masculina en superar esta ronda.

La gran sorpresa del día la protagonizaron los brasileños Joao Guillherme Catunda y Adryan Silva, que derrotaron a los cabezas de serie Andrade-Goda y se ganaron un puesto en el cuadro principal.

Alexia Machín se abre paso en el cuadro principal

En categoría femenina, las favoritas no fallaron. Las rusas Polina Soldatenkova y Elizaveta Tkachenko, así como Angelina Klimuk y Sophia Romanova, firmaron actuaciones muy sólidas para avanzar en el torneo.

La jornada dejó también una buena noticia para el tenis playa canario: la grancanaria Alexia Machín consiguió una plaza en el Main Draw junto a su compañera, la eslovaca Rebeka Zalesakova.

La competición mixta vivió este miércoles su primera ronda. Una de las parejas que más expectación generaba, la formada por la italiana Sofia Cimatti y el brasileño Giovanni Cariani, debutó con una victoria cómoda ante Cámara-Costa.

Este jueves se disputará la segunda ronda, con varios atractivos sobre la arena. Entre ellos, la presencia de Antomi Ramos junto a Ariadna Costa, los italianos Giulia y Niccoló Gasparri, y la pareja formada por Elizabeta Kudinova y Daniel Mola.

La élite mundial debuta este jueves

El cuadro principal del Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026 arrancará este jueves a partir de las 10.00 horas. El público podrá disfrutar en la Playa de Las Canteras del juego y la espectacularidad de los top 10 mundiales, que buscarán el título en una de las grandes citas internacionales del tenis playa.

El torneo está organizado por ApPROBA Tenis Playa y promovido por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes y de Turismo de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Promoción de la Actividad Física y el Deporte y Turismo LPA; y el Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo de Canarias.

La cita cuenta también con la colaboración de la Real Federación Española de Tenis, además de Vision y Heroes como marcas oficiales de beachtennis profesional, junto a otras entidades y firmas colaboradoras como la Federación Canaria de Tenis, Loype, Gelizia, Tirma, Schweppes, Azzure, Tropical sin filtro y Telpark.