Monzón y Déniz, máximos favoritos en el Rally Isla de Gran Canaria

Después de su recital en el pasado 'Santa Brígida', Luis Monzón y José Carlos Déniz, con el Toyota GR Yaris, salen en el Rally Isla de Gran Canaria, que se disputa entre el viernes y el sábado, como máximos favoritos a ganar la tercera cita del Campeonato BP de Las Palmas. Se espera una pugna más igualada para las siguientes plazas del podio final. Ya en la cita satauteña los únicos en acercarse fueron los hombres del Alpine A110 GT+, que experimentaron una buena mejora de prestaciones. Benajmín Avella y Agustín Alemán tienen que medirse con el Hyundai i20 R5 de Raúl Quesada, copilotado esta vez por Dani Sosa, en busca de la plata y el bronce.

Las circunstancias de cada rally pueden variar todo lo previsto y en eso está la "salsa" de la competición, porque las teorías solamente valen cuando todo funciona perfecto, algo difícil de conseguir en cada uno de los tramos cronometrados.

En este orden de probabilidades es toda una incógnita hasta dónde podrán llegar Yoday Betancort y Pedro Viera, en su nuevo asalto en el Provincial con el Hyundai 120 N, un equipo con mucho talento que quiere progresar de manera inteligente en cada oportunidad.

Son al menos seis equipos armados para estar en lo más alto, ya que además de los mencionados tenemos a Iván Armas-Iván Armas-Jr (Porsche 911) y Ayoze Benítez-Patricia González (Porsche 911) como rivales de todos y entre los vehículos GT.

Otros equipos destacados son los Peugeot 208 Rally4 de Alejandro Martín-Cristina Cazorla, Alvaro Santana-Raúl Sánchez y Ulises Avella-Briseida Ramos, junto al N4 Yaris GR de Antonio Estalella-Pepo Batista. Buscando la suerte que no tuvieron en Santa Brígida, los Mitsubihsi Lancer Evo de Antonio Afonso-Jonay Miranda, Antonio Afonso-Miguel Ortiz o el de Jesús Rodríguez-Víctor García.

El Gran Canaria también es puntuable para los certámenes promocionales de la FALP, como el Trofeo Enma-2RM Servicios, Copa Faroga 1.6, Pro-Auto Panadería La Madera Bardhal Cup 2026 y Copa N3, además del Trofeo de Promoción FALP.

En la segunda parte de la lista tenemos 15 equipos donde encontramos a varios seguidores del CCRH-R o Campeonato de Canarias de Rallys Históricos en Regularidad: Pepe Díaz-Rosmén Díaz (BMW 323i), Olegario Reyes-Alejandro Cavrera (BMW 323i), Ricardo Alonso-Ezequiel de La Paz (Ford Escort MK1 RS 2.0), José Manuel Martín-Sergio Monzón (BMW 635 CSi) o José Daniel Torres-José Medero (Mercedes 190 E).

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Solamente tres coches en regularidad normal, el resto participan en regularidad sport con la media de velocidad más alta.