LA PROVINCIA sortea diez entradas dobles para el Rocasa Gran Canaria - Costa del Sol Málaga por la semifinal de la Liga Guerreras Iberdrola
LA PROVINCIA te invita a vivir en directo una de las grandes citas del balonmano femenino nacional el próximo 24 de mayo en el Pabellón Insular Antonio Moreno en Telde
Participa en el sorteo y una de las 10 entradas dobles para el partido de semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola puede ser tuya
El encuentro se disputará el domingo 24 de mayo, a las 12:00 horas, en el Pabellón Insular Antonio Moreno, donde el conjunto grancanario buscará el apoyo de su afición en una eliminatoria clave de la temporada.
LA PROVINCIA vuelve a apostar por el deporte canario y quiere que lo vivas desde dentro. Por eso, ponemos en juego 10 entradas dobles para que disfrutes de un partidazo y anime al equipo canario desde las gradas. Para participar en el sorteo, solo tienes que rellenar el formulario anclado a esta noticia. Entre todos los usuarios inscritos se sortearán 10 entradas dobles para disfrutar del partido en directo y acompañar al Rocasa Gran Canaria en su camino por las semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola.
Datos del encuentro:
📅 Domingo, 24 de mayo – Rocasa Gran Canaria vs. Costa del Sol Málaga
🏆 Competición: Liga Guerreras Iberdrola
🕜12:00 h
🏟️ Lugar: Pabellón Insular Antonio Moreno, en Telde.
👉 Sorteamos 10 entradas dobles para que puedas asistir GRATIS al partido de semifinales.
Participa en el sorteo: así puedes conseguir tus entradas dobles
En LA PROVINCIA queremos premiar la fidelidad de nuestros lectores y acercarle al mejor deporte en directo.
Por eso, lanzamos el sorteo exclusivo:
- 🎁 10 entradas dobles (20 entradas en total)
- 📅 Válidas para el partido de semifinales del 24 de mayo
La Superliga Masculina de Voleibol late en la cancha, la pelota rebota en el aire... y LA PROVINCIA pone las entradas.
¿Cómo participar?
Participar es muy sencillo:
- Asegúrate de estar registrado en laprovincia.es: Si aún no estás registrado, hazlo ahora mismo. ¡Es gratis y solo te tomará unos minutos!
- Completa el formulario: Lee y acepta las bases y completa el formulario con tus datos.
- ¡Listo! Ya estarás participando en el sorteo y ahora es solo cruzar los dedos.
¿Cuándo se conocerán los ganadores?
El sorteo de entradas se realizará al mediodía del viernes 22 de mayo. LA PROVINCIA contactará inmediatamente con los afortunados ganadores, que podrán disfrutar de este emocionante partido en vivo.
¡Ojo!👀 Recuerda revisar y actualizar tus datos de contacto, especialmente el teléfono móvil y el correo electrónico, para que podamos localizarte fácilmente si resultas ganador. Puedes hacerlo desde el apartado 'Mi cuenta' DE tu perfil de usuario registrado.
El reloj corre y las entradas vuelan. No dejes pasar la oportunidad de vivir unas semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola en directo y apoyar al Rocasa Gran Canaria en el Pabellón Insular Antonio Moreno.
👉 Participa ahora y consigue tu entrada doble para una cita que promete emoción, intensidad y mucho balonmano. El Rocasa Gran Canaria te espera... Y nosotros también. 💛🤾🏼♂️
¡Mucha suerte a todos y que gane el mejor equipo! 🎉
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