Más de 1.400 triatletas se dan cita este sábado en el Club La Santa Ironman Lanzarote

La cuenta atrás para la 34ª edición del Club La Santa IRONMAN Lanzarote ha entrado en su recta final. La zona de meta en Puerto del Carmen ha sido esta mañana el escenario de la rueda de prensa previa al evento, que ha reunido a cinco de las figuras más destacadas del triatlón internacional de larga distancia y que anticipa una batalla deportiva espectacular para el sábado.

El encuentro ha contado con un plantel de estrellas sin precedentes, congregando a numerosos campeones de la disciplina. Los triatletas han compartido sus sensaciones físicas, sus estrategias para afrontar la dureza del recorrido de Lanzarote y las altas expectativas con las que asumen este emblemático desafío.

En el turno de declaraciones, los grandes protagonistas de la jornada han valorado sus opciones de cara a la carrera: Lucy Charles-Barclay (campeona del Mundo de IRONMAN en 2023) ha querido recordar sus inicios en la larga distancia al mencionar que "Club La Santa me ayudó a descubrir IRONMAN cuando fui allí por primera vez como nadadora, en 2016 me inscribí en IRONMAN Lanzarote como mi primera carrera profesional".

Por su parte, Patrick Lange (tricampeón del Mundo de IRONMAN) ha manifestado que "si gano la carrera, será mi primera victoria en Europa, así que sería muy especial para mí. Pero es imposible batir los récords actuales y completar la maratón en menos de 2:30".

Asimismo, Sam Laidlow (campeón del Mundo de IRONMAN en 2023) ha querido destacar que este año se siente muy bien. "Esta carrera pondrá a prueba mi resistencia. Mi objetivo es terminar la carrera para validar mi plaza en Kona y creo que voy en la buena dirección", recalcó Laidlow.

En esa misma línea, Lars Dupont Lomholt ha apuntado que "Club La Santa ha sido de gran ayuda para entrenar aquí. Esta será mi cuarta vez participando aquí, así que conozco bien las rutas. Sería un éxito si consigo clasificarme para Kona".

Además, Nina Derron, representante del equipo suizo de larga distancia, ha situado el foco sobre la importante progresión como triatleta recientemente, puesto que "el año pasado di un gran paso en mi carrera, ahora puedo centrarme por completo en mi recuperación".

Para cerrar, Fabio Cabrera, director del Club La Santa IRONMAN Lanzarote, puso en valor la enorme trayectoria del evento, al declarar que "no es algo triste albergar el último IRONMAN Lanzarote. Estoy extremadamente orgulloso del legado y de que la carrera continúe en Lanzarote".

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Con la presencia de la élite internacional y más de 1.400 triatletas listos para tomar la salida, la expectación en la isla es máxima. El Club La Santa IRONMAN Lanzarote volverá a convertirse este sábado en el epicentro mundial del triatlón, midiendo las fuerzas de los mejores del planeta en un escenario único.