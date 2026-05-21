El Circuito Maspalomas Golf Cup convoca a más de dos mil jugadores en su 28º edición

Arranca este fin de semana la 28º edición del Circuito Maspalomas Golf Cup con la primera de las 13 pruebas clasificatorias previas a la gran final de un evento que con el paso de los años se ha posicionado como uno de los certámenes estivales punteros en el Archipiélago en su deporte. El Torneo Frimancha Canarias, que se disputa entre el viernes y sábado en la instalación sureña, inaugura el calendario de 2026. La organización estima que, en total, intervendrán más de dos mil golfistas entre las competiciones programadas, tanto individuales como por parejas.

La nueva entrega del Circuito Maspalomas Golf Cup vivió este jueves su puesta de largo oficial, que se desarrollaba en el Hotel Servatur Don Miguel con la presencia, entre otros, de Alejandro Marichal, teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Ramón Suárez, concejal de Deportes, y Michael Lund, CEO de Servatur Hotels&Resorts, una de las empresas patrocinadoras.

Durante la presentación, los intervinientes destacaron el prestigio ganado a pulso por este evento en sus 28 años de trayectoria y el enorme respaldo de firmas comerciales de primer nivel, entre ellas cadenas hoteleras que destinan parte de los beneficios recaudados a fines benéficos.

El Circuito Maspalomas Golf Cup aglutinará a jugadores procedentes de destinos insulares, peninsulares e internacionales y se jugará bajo las modalidades individual 'stableford', parejas mejor bola y 'medal play'. Habrá tres categorías establecidas por la organización con hándicap limitado, además de un premio 'scratch' al primer clasificado por torneo.

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Los ganadores de cada prueba clasificatoria del Circuito Maspalomas Golf Cup obtienen una invitación para jugar una gran final que tendrá lugar el domingo 30 de agosto en el campo sureño.