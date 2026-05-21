Los favoritos mandan en el ‘Grand Slam’ de tenis playa de Las Canteras

El cuadro principal del Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026 ya está en marcha. Los mejores jugadores del mundo comenzaron a desplegar su espectáculo este jueves sobre la arena de la Playa de Las Canteras, ante un público que disfrutó de una jornada de alto nivel, partidos ajustados y varios duelos resueltos al límite.

Los favoritos cumplieron en su estreno, tanto en categoría masculina como femenina. La pista central fue escenario de uno de los partidos más vibrantes del día, con los números 1 del cuadro, el francés Nicolas Gianotti y el italiano Mattia Spotto, obligados a resolver en el súper tie break ante los italianos Galletti-Zapparata, una pareja que demostró solidez y muy buen juego. El triunfo cayó finalmente del lado de los principales cabezas de serie por 6-2, 3-6 (8).

Ramos y Gasparri firman la remontada del día

El grancanario Antomi Ramos y su compañero, el italiano Niccolo Gasparri, protagonizaron una de las grandes remontadas de la jornada. La pareja número 4 del cuadro comenzó cediendo el primer set ante Luca Brasini y Maxime Moretto, pero reaccionó con autoridad en el segundo parcial y terminó imponiéndose en un emocionante súper tie break por 2-6, 6-2 (7).

También brillaron los canarios Álvaro García y Saulo Tejada, que firmaron un triunfo contundente por un doble 6-0 ante los brasileños Catunda-Silva.

La jornada masculina dejó además victorias para Felipe Cogo y Gabriele Gini [#2], Giovanni Cariani y Daniel Mola [#3], Andre Baran y Michele Cappelletti [#5] y los brasileños Hugo y Gustavo Russo [#6].

Las favoritas no fallan en el cuadro femenino

En categoría femenina, las principales candidatas también arrancaron con paso firme. Vencieron con comodidad las brasileñas Sophia Chow y Vitoria Marchezini [#1], las italianas Giulia Gasparri y Ninny Valentini [#2], las rusas Kudinova-Semenova [#3], la italiana Veronica Casadei y la española Ariadna Costa [#4], además de la pareja formada por la venezolana Patricia Díaz y la brasileña Rafaella Miiller [#5].

La canaria Daniela Rodríguez continúa adelante en el cuadro principal junto a la lituana Gabija Druteikaite, tras superar a Noa Farias y Carla Marrero por 6-0, 6-3. Por su parte, las isleñas Eva Santana y Omaira Farías cayeron frente a las brasileñas Ferrari-Massaioli.

La categoría mixta define sus cuartos

La jornada también acogió los octavos de final de la categoría mixta, que dejaron clasificados para cuartos a Giulia y Nicolo Gasparri, Elizaveta Kudinova y Daniel Mola, Antomi Ramos y Ariadna Costa, Felipe Cogo y Anastasiia Semenova, Gabija Druteikaite y Martim Andrade Sousa, Sofia Cimatti y Giovanni Cariani, Matilde Massai y Mattia Bazzi y Nicole Nobile y Filippo Boscolo.

Al cierre de esta nota aún se disputaban los encuentros de cuartos de final de la modalidad mixta.

Segunda ronda y final mixta este viernes

Este viernes, a partir de las 10:00 horas, se disputará la segunda ronda del cuadro principal del Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026, de la que saldrán definidos los cuartos de final del torneo.

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Ya por la tarde tendrá lugar la final de la categoría mixta, uno de los grandes atractivos de la jornada. Todos los partidos se celebran en la Playa de Las Canteras con entrada gratuita hasta completar aforo.