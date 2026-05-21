Raúl Asencio sorprende a los niños de la Casa Ronald de Madrid con 40 camisetas firmadas
El jugador del Real Madrid tuvo un emotivo gesto solidario al entregar una camiseta dedicada a cada menor alojado en la Casa Ronald McDonald de Madrid
El futbolista del Real Madrid, Raúl Asencio, protagonizó este jueves un emotivo gesto solidario en Madrid al acercarse personalmente a la Casa Ronald para entregar 40 camisetas firmadas, una destinada a cada uno de los niños alojados actualmente en el centro.
La visita del joven jugador blanco generó una enorme ilusión entre las familias y menores que se encuentran en este espacio, creado para ofrecer alojamiento y apoyo a familias con niños que reciben tratamiento médico en hospitales cercanos.
Asencio no solo quiso enviar las camisetas firmadas, sino que decidió acudir personalmente para compartir tiempo con los pequeños y sus familiares, dejando imágenes cargadas de emoción, sonrisas y agradecimiento.
Un detalle que emocionó a las familias
Cada camiseta fue firmada de manera individual por el futbolista, que tuvo palabras cercanas y gestos de cariño con los menores presentes. Para muchos de los niños, aficionados al fútbol y seguidores del conjunto madridista, la visita se convirtió en un momento muy especial dentro de una etapa complicada de sus vidas.
La iniciativa fue recibida con enorme agradecimiento por parte de la Casa Ronald de Madrid, donde destacaron la importancia de este tipo de acciones para levantar el ánimo de las familias y crear recuerdos positivos en medio de situaciones médicas difíciles.
La labor de las Casas Ronald McDonald se centra precisamente en ofrecer un entorno acogedor y cercano a familias desplazadas por tratamientos hospitalarios de larga duración, permitiéndoles permanecer unidas durante el proceso.
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