Antomi Ramos y Ariadna Costa reinan en la categoría mixta del ‘Grand Slam’ de tenis playa de Las Canteras

La catalana Ariadna Costa y el grancanario Antomi Ramos se han proclamado campeones de la categoría mixta del Sand Series Classic ITF BeachTennis Gran Canaria 2026, en una jornada en la que el cuadro principal del campeonato disputó ya su ronda de octavos de final. La Playa de Las Canteras volvió a vivir encuentros de infarto ante un numeroso público, tanto en las gradas como en la avenida.

La final mixta enfrentó a Antomi Ramos y Ariadna Costa con la rusa Elizaveta Kudinova y el brasileño Daniel Mola en una pista central con las gradas llenas y máxima expectación. Los españoles comenzaron muy superiores y se llevaron el primer set con comodidad por un claro 6-1. Kudinova y Mola reaccionaron después en un duelo mucho más igualado y lograron adjudicarse la segunda manga por 4-6. La final se resolvió en un espectacular súper tie break, donde Ramos y Costa terminaron imponiéndose por un ajustado 10-7.

Ramos también avanza con Gasparri en el cuadro masculino

Los encuentros del cuadro principal dejaron clara la pasta de la que están hechos los top 10 mundiales, que siguen imbatibles camino de la siguiente ronda. Felipe Cogo y Gabriele Gini, segunda mejor pareja del torneo, se impusieron con solvencia a Bazzi-Jublin. También cumplieron Andre Baran y Michele Cappelletti [#5] ante Andreolini-Porte, y Hugo Paronetto y Gustavo Russo [#6] frente a Fernández Da Silva-Neiva.

El grancanario Antomi Ramos y su compañero, el italiano Niccolo Gasparri, sentenciaron su partido frente a los italianos Boscolo-Galeazzi con un contundente 6-2, 6-0. La pareja, cuarta favorita del cuadro, mantiene así su camino firme hacia los cuartos de final. También logró la victoria la dupla Ballerini-Barros.

Los favoritos cumplen en una jornada de mucho nivel

Más complicado fue el arranque del partido para Giovanni Cariani y Daniel Mola [#3], que necesitaron el tie break para ganar el primer set frente a Bollettinari-Vigon. En la segunda manga ya dominaron con más claridad y cerraron el encuentro por 7-6 (2), 6-0.

Los números 1 del campeonato, Nicolas Gianotti y Mattia Spoto, también lograron su pase a cuartos tras imponerse por 6-4, 6-1 a Garay-Schaefer, levantando el aplauso de los asistentes con cada punto.

Las gradas se llenaron para seguir la actuación de los canarios Álvaro García y Saulo Tejada, que buscaban su pase a cuartos frente a dos rivales de gran nivel, Leonardo Branco y Renzo Testa.

El encuentro fue vibrante, con puntos de infarto y un enorme nivel competitivo entre dos parejas muy igualadas. El duelo llegó hasta el súper tie break, donde finalmente los brasileños se llevaron la victoria por 6-4, 4-6, 10-2.

Las principales parejas femeninas siguen adelante

En categoría femenina, la mejor pareja del torneo, formada por Sophia Chow y Vitoria Marchezini, se encontró con un duro obstáculo ante la francesa Marie Bray y la rusa Alina Zaitseva. Las brasileñas terminaron imponiéndose por 6-4, 7-5 tras un apasionante duelo.

Las segundas cabezas de serie, Giulia Gasparri y Ninny Valentini, no dieron tregua a Yasmine Aires y Debora Madile, mostrando una compenetración espectacular. Las favoritas firmaron un impecable 6-0, 6-1 en la pista central. Tampoco dejaron opciones las rusas Elizaveta Kudinova y Anastasiia Semenova [#3] a sus compatriotas Klimuk-Romanova.

Veronica Casadei y la española Ariadna Costa [#4] dejaron fuera del cuadro a la única representante canaria que seguía en la categoría femenina, la grancanaria Daniela Rodríguez. Casadei y Costa se impusieron por 6-1, 6-2.

También lograron clasificarse Patricia Díaz y Rafaella Miiller [#5], Sofia Cimatti y Flaminia Daina [#6] y Greta Giusti y Nicole Nobile [#7].

Cuartos y semifinales, este sábado en Las Canteras

Este sábado la adrenalina seguirá subiendo en la Playa de Las Canteras, con una jornada que promete partidos de alto voltaje. Los cuartos de final comenzarán a partir de las 10:30 horas, mientras que las semifinales están previstas desde las 14:00 horas.

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Todos los encuentros se disputarán con entrada gratuita hasta completar aforo.