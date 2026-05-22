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Kaitlin Quevedo accede por primera vez al cuadro final de un Grand Slam en Roland Garros

La tenista grancanaria remonta a Guiomar Maristany y completa en París una previa de enorme carácter

La grancanaria Kaitlin Quevedo.

La grancanaria Kaitlin Quevedo. / LP/DLP

Manolo Ojeda

Manolo Ojeda

Las Palmas de Gran Canaria

Kaitlin Quevedo disputará por primera vez el cuadro final de un Grand Slam. La tenista grancanaria, de 20 años y número 127 del mundo, superó a la catalana Guiomar Maristany en la última ronda de la fase previa de Roland Garros y confirmó su presencia en el torneo parisino.

Quevedo tuvo que remontar para cerrar su clasificación. Perdió el primer set por 3-6, pero reaccionó en una segunda manga irregular, especialmente con el servicio, en la que logró imponerse por 6-4 para llevar el partido al tercer parcial.

En el set definitivo, la grancanaria fue más sólida. Con mayor continuidad en su juego y mejor gestión de los momentos importantes, cerró el encuentro con un 6-3 que le permite acceder por primera vez al cuadro principal de Roland Garros.

Su recorrido en la previa de París ha exigido tres partidos resueltos en tres sets. En su debut, venció a la italiana Nuria Brancaccio por 4-6, 6-1 y 7-5, después de levantar un 2-5 en la tercera manga y cerrar el triunfo en su segunda bola de partido. Después superó a la serbia Teodora Kostovic por 7-6, 3-6 y 6-2, antes de imponerse a Maristany en el encuentro decisivo.

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La clasificación llega en una temporada de crecimiento para Quevedo. El mes pasado debutó con España en la Billie Jean King Cup, bajo la dirección de Carla Suárez, y posteriormente se estrenó en el cuadro final del Masters 1.000 de Madrid con una victoria ante Venus Williams. Ahora suma su primera presencia en el cuadro principal de un Grand Slam.

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