ALPINISMO
Mandy Placeres alcanza los 8.050 metros en su subida al Everest
El alpinista grancanario logra su objetivo de alcanzar la zona de muerte sin la ayuda auxiliar de oxígeno
Objetivo conseguido. El alpinista grancanario Mandy Placeres consiguió adentrarse en la conocida como zona de la muerte del Everest hasta los 8.050 metros, sin la ayuda de oxígeno, en un reto mayúsculo con unas condiciones metereológicas muy adversas.
Dos fallecidos más se cobró la montaña en esta ascensión, en la que el deportista isleño ha perdido hasta 11 kilos de peso por la alimentación a base de arroz principalmente que le ha acompañado en su aventura.
Se espera su llegada a Fuerteventura el domingo
Sano y salvo se encuentra camino de Katmandú, la capital de Nepal, de donde espera poder partir rumbo a Fuerteventura, la isla en la que reside a pesar de ser originario de Las Palmas de Gran Canaria. Se espera su llegada al Archipiélago si el tiempo lo permite el próximo domingo, donde podrá reencontrarse con su hija y celebrar con ella su reciente décimo cumpleaños.
Suscríbete para seguir leyendo
- Seis corredores renuncian a la Transvulcania para salvar la vida de un atleta con hipotermia en plena cumbre de La Palma
- Poli Suárez, sobre la cancelación de las clases en Canarias durante la visita del papa León XIV: 'Hay instituciones que han querido tomar una decisión sin contar con la Consejería
- La caída de un motorista cierra el acceso al túnel de Julio Luengo en Las Palmas de Gran Canaria
- El primer premio de la Lotería Nacional deja parte de su fortuna en Gran Canaria
- Viera, el Zaragoza 3.990 días después y la retirada de la UD Las Palmas: invertir en el pádel y ser el Piqué del Arucas
- Casi 59.000 euros anuales de sueldo: el Puerto de Las Palmas busca un jefe para su unidad de medioambiente
- La Guardia Civil intensifica la vigilancia en el puerto de Agaete en los vehículos hacia Tenerife para evitar el desplazamiento de culebras reales y ardillas
- Tres islas sienten el mayor terremoto en Canarias en cinco años: un seísmo de 4,8 en el mar al norte de Gran Canaria