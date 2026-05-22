Mandy Placeres alcanza los 8.050 metros en su subida al Everest

Objetivo conseguido. El alpinista grancanario Mandy Placeres consiguió adentrarse en la conocida como zona de la muerte del Everest hasta los 8.050 metros, sin la ayuda de oxígeno, en un reto mayúsculo con unas condiciones metereológicas muy adversas.

Dos fallecidos más se cobró la montaña en esta ascensión, en la que el deportista isleño ha perdido hasta 11 kilos de peso por la alimentación a base de arroz principalmente que le ha acompañado en su aventura.

Se espera su llegada a Fuerteventura el domingo

Sano y salvo se encuentra camino de Katmandú, la capital de Nepal, de donde espera poder partir rumbo a Fuerteventura, la isla en la que reside a pesar de ser originario de Las Palmas de Gran Canaria. Se espera su llegada al Archipiélago si el tiempo lo permite el próximo domingo, donde podrá reencontrarse con su hija y celebrar con ella su reciente décimo cumpleaños.