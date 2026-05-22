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Mandy Placeres alcanza los 8.050 metros en su subida al Everest

El alpinista grancanario logra su objetivo de alcanzar la zona de muerte sin la ayuda auxiliar de oxígeno

Mandy Placeres, en su descenso del Everest.

Mandy Placeres, en su descenso del Everest. / LP/DLP

Santiago Icígar

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

Objetivo conseguido. El alpinista grancanario Mandy Placeres consiguió adentrarse en la conocida como zona de la muerte del Everest hasta los 8.050 metros, sin la ayuda de oxígeno, en un reto mayúsculo con unas condiciones metereológicas muy adversas.

Dos fallecidos más se cobró la montaña en esta ascensión, en la que el deportista isleño ha perdido hasta 11 kilos de peso por la alimentación a base de arroz principalmente que le ha acompañado en su aventura.

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