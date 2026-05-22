Penúltimo servicio de Silvia Navarro al Rocasa

Silvia Navarro, la leyenda, es la única superviviente de la plantilla del Rocasa que ganó, en el curso 2018-19, la única liga conquistada por el club. La portera, de 47 años, ve al equipo preparado para repetir la hazaña, aunque advierte: cero confianzas el domingo (12.00 horas) en la vuelta de ‘semis’ con el Málaga a pesar de la ventaja de cuatro goles.

La voz de la experiencia ha hablado. Silvia Navarro es la única superviviente de la histórica plantilla del Rocasa Gran Canaria que en la temporada 2018-19 ganó la única Liga Guerreras Iberdrola del club. A sus 47 años, la portera valenciana volverá a ejercer de ángel de la guarda para las teldenses por penúltima vez, espera, en su carrera en un partido en el Pabellón Antonio Moreno antes de decir adiós al equipo de su vida al final del curso. El reto es lograr el domingo el billete para la final. «El equipo llega con ilusión y sabemos que la recompensa es grande, meternos en una final, que no es nada fácil; llegamos concienciadas y con ganas de pasar».

La cancerbera relata así la trayectoria del conjunto isleño en este campeonato hasta llegar a la semifinal ante el Costa del Sol Málaga, en la que debe defender la renta de cuatro goles conquistada en la ida: «Empezamos bien la temporada, luego pasamos un pequeño bache, pero el equipo se repuso y aunque parezca mentira nos hemos metido en una semifinal. A priori la tenemos de cara, pero el partido del domingo debemos afrontarlo como si fuésemos 0-0, porque no hay que olvidar que el rival es el Málaga».

La clave para conseguir la clasificación para la gran final, según Silvia Navarro, pasa por olvidarse de su jugosa ventaja y partir desde cero. «Solo tenemos que ver lo que le pasó al Elche con nosotras en los cuartos de final», recuerda sobre la remontada del Rocasa tras perder por cinco goles en la ida. «Lo bonito que tiene la Liga española es que cualquier equipo puede dar la sorpresa y voltear un resultado, debemos de construir el partido poco a poco», analiza la valenciana, para añadir que «el Málaga nunca es un hueso fácil de roer».

La baja de Sole López

En cuanto a la ausencia de la gran capitana del Costa del Sol Málaga, Sole López, quien también se perdió el primer encuentro en tierras malagueñas, la portera del Rocasa apunta su importancia en el cuadro rival: «Es una jugadora muy importante, el equipo ha perdido mucho potencial, tienen además varias jugadoras que han salido de lesión, pero así y todo no deja de ser el todopoderoso Málaga».

Silvia Navarro, de cara a este duelo de vuelta de semis en el Antonio Moreno, opina que el cuadro teldenses debe firmar «un partido perfecto». «Estar tranquilas y partir de cero, saber desplegar nuestro juego poco a poco durante los 60 minutos, sabiendo que aunque es un partido, no deja de ser una eliminatoria de 120 minutos y que los primeros 60 los tenemos ya finiquitados, pero que quedan otros 60 en los que pueden pasar muchas cosas», relata la valenciana.

Sin confianzas

El recuerdo de la remontada de las grancanarias sobre el Elche en cuartos debe serviles de aviso para no relajarse: «No es lo mismo que te remonten que remontar tú, y al final eso es algo que afecta psicológicamente. Tampoco tenemos ni hecha la mitad del trabajo, porque cuatro goles en este deporte no es apenas nada».

«En esta liga todo puede pasar, eso es lo bonito, cualquiera tiene opciones de ganar», recalca Navarro, que no descarta al Porriño en la otra semifinal, aunque debe remontar cuatro goles ante el Bera Bera en San Sebastián.

La segunda liga, en su mano

A pesar del favoritismo de las donostiarras para llevarse el título liguero, Silvia ve al Rocasa «capacitado para ganar su segunda Liga». «Ojalá sea así, porque detrás hay mucho trabajo, mucho tiempo empleado y al final las jugadoras y el cuerpo técnico se lo merecen», relata la levantina.

«La actual plantilla recuerda a aquella que ganó el título, porque vamos justas; creo que somos de los equipos más justos en cuanto a plantilla y eso supone un sobresfuerzo, entrenamos muchos días sin tener días libres», razonaba. «Estamos echando muchas horas y el equipo se merece el título por muchas circunstancias, por el trabajo, porque el año que viene hay muchas jugadoras que no continúan y porque queremos conseguir ese título liguero», resalta Navarro.

Profesionalismo ante todo

En su opinión el profesionalismo del equipo está por encima de la continuidad de bastante jugadoras la próxima temporada: «Este equipo tiene madurez, independientemente de lo que vaya a pasar el año siguiente con cada una de nosotras, sabemos lo que tenenos, pongo la mano en el fuego por todas ellas».

En cuanto al factor Dejan Ojeda y su capacidad de mantener el buen nivel tras la marcha del técnico Carlos Herrera a mitad de temporada, la portera resalta que «es un gran conocedor del club». «Siempre ha estado en categorías inferiores, ha sido parte activa de esta entidad, sabe cómo somos, cómo funcionamos, sabe de este deporte, es un entrenador moderno y que arriesga; sabe llevarnos», comenta.

Su despedida

Admite con nostalgia Silvia que son sus últimos partidos con el Rocasa: «Me queda un suspiro, quiero disfrutar y ser profesional hasta el último minuto, porque eso es lo que siempre me han inculcado en casa. Cada vez que piso el pabellón siento que es un día menos y es complicado, pero gracias a Dios tengo una pareja y unos niños que me ayudan a tirar para adelante».