Tres técnicos con experiencia y un debutante buscan mantener vivo el sueño de otro ascenso canario a Segunda RFEF

Experiencia y naturalidad para salir victoriosos en busca de la gloria. El Playoff canario de ascenso a Segunda RFEF mantiene en vilo a cuatro proyectos que este domingo van a intentar dar sus siguientes pasos hacia la cuarta categoría del fútbol español. Después de una temporada larga, la UD San Fernando, el CD Mensajero, la UD Tamaraceite y el Panadería Pulido San Mateo están a 90 minutos de dar el primero de los tres pasos necesarios para lograr el billete para soñar. Dentro de la consecución de esa bonita meta, uno de los aspectos vitales es la experiencia de los banquillos, donde se encuentran cuatro perfiles distintos que marcan el destino de sus clubs en este momento culmen.

Uno de los que sabe lo que es competir recientemente en este tipo de eliminatorias es Iván Martín, el técnico del Tamaraceite, que este domingo (12.30 horas) visita el Silvestre Carrillo de La Palma con la intención de defender, ante el Mensa, el 2-0 cosechado en el Juan Guedes el sábado pasado. Martín, de hecho, compitió el curso pasado en estas lides y cayó en la final ante el San Fernando, por lo que resaltaba que ya hay cosas «que nos sabemos porque vamos con la lección aprendida. De todas formas, en el fútbol todo es diferente; nunca todo es exactamente igual, aunque desde un punto de vista técnico lo que ya has vivido te vale».

Apoyarse en los veteranos y máxima naturalidad

Para el preparador del Támara, una de las cuestiones que resultan capitales en este punto es apoyarse también en sus jugadores, algo que resumía al destacar que a lo largo de la semana ha hablado mucho con «David García, Sergio Suárez, Julio Báez y Eros, que son los cuatro capitanes. Les he dicho que tienen que transmitir tranquilidad a la gente, porque da la sensación de que vamos a ir a un campo difícil, que es cierto, ya que el Mensajero solo ha perdido un partido ahí y ha empatado dos. Aun así, ellos tienen que hacernos dos goles y, pese a que será muy complicado, no vamos a cambiar nuestra imagen del día a día; no nos vamos a meter atrás e intentaremos adelantarnos».

Su rival este fin de semana, Cristian Pérez Borbo, es un debutante en este momento de la competición, pero afronta con ilusión el reto de darle la vuelta a su eliminatoria. El entrenador palmero, que se estrena en el banquillo del Mensa, aboga por tirar de «naturalidad para preparar el partido. Hemos trabajado de la misma forma que durante toda la temporada y no queremos saltarnos el guion de lo que hemos hecho anteriormente. Creo que ser un novato en estas lides no me ayuda mucho, pero hay que tener la cabeza fría y saber que esto dura 180 minutos o más. Ahora hay que plantear el partido de forma distinta porque vamos en desventaja, por lo que la exigencia es mayor».

Mantener la tensión y tirar de aplomo

Otra de las cuestiones de las que hablaba Borbo como cuestión vital para afrontar el duelo del domingo es saber mantener la «tensión de los futbolistas antes de que llegue el partido. Es importante que estén listos para dar la máxima intensidad, aunque hay que saber frenar toda esa energía para tenerla bajo control. Hay que saber gestionarlo bien, tratando de transmitir toda esa tensión necesaria al terreno de juego, canalizándola correctamente para que se transforme en máxima concentración. Tenemos que saber llevar al terreno positivo todas esas emociones para pelear por darle la vuelta al resultado del encuentro de ida en Gran Canaria».

Alguien que no debuta en estos contextos es Yoni Oujo, el técnico del San Mateo, que este domingo (12.00 horas) quiere remontar a domicilio el 0-2 que cosechó ante la UD San Fernando en la otra eliminatoria en juego. El grancanario entendía que es importante para este punto del curso haber «vivido situaciones de este tipo porque te aportan aplomo, aunque considero que no son determinantes. Nosotros tenemos jugadores con experiencia y eso puede convertirse en capacidad. La tensión puede desaparecer un poco y se transmite a los compañeros, que hay muchos que no tienen experiencia. Eso nos puede dar confianza. Los veteranos deben inspirar a los más jóvenes».

Por otra parte, el ex de Las Palmas Atlético relataba que para poder remontar sus jugadores tienen que basarse en lo que ha sucedido «este año contra los rivales de mayor nivel, con momentos de fútbol brillante y competitivo. Sabemos que la distancia y la dificultad son máximas, pero confiamos en que el fútbol muchas veces te da si crees en ello. Tenemos capacidad para hacer gol en cualquier momento y podemos competir de tú a tú con el Sanfer. Puede llegar a estar en nuestras manos; debemos poner la eliminatoria en duda en algún momento para que ellos también empiecen a dudar un poco de la ventaja que tienen».

Juan Carlos Socorro declina la invitación

Aunque este periódico se puso en contacto con el entrenador de la UD San Fernando, Juan Carlos Socorro, este declinó amablemente la posibilidad de hablar, como sí hicieron el resto de técnicos. Todo ello, con la intermediación del presidente del club sureño, Serafín Herrera, que intentó convencerlo para que aceptara la invitación sin éxito. El hispano-venezolano es el técnico que más experiencia tiene en los playoff, contando en su currículum con hasta dos ascensos: uno con el Sanfer y otro con el San Mateo