ARTES MARCIALES MIXTAS
Zebenzui Ruiz sale airoso del corte de peso y se mide esta tarde en Lisboa a Kris Moutinho en el Wow 30
La compañía española de MMA debuta a nivel internacional de la mano de Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria y con el peleador grancanario protagonizando el combate coestelar de la velada
Zebenzui Ruiz superó ayer en Lisboa el requisito del corte de peso para citarse esta tarde en la jaula del Wow 30 (Portugal), en el que será el debut internacional de la compañía española número uno de las MMA. La presencia garantizada en el evento de Cristiano Ronaldo, quien ganaba ayer su primer título de la Liga de Arabia, al marcar un doblete con el Al Nassr en el triunfo por 4-1 ante el Damac, asegura el éxito de una velada en la que probablemente también esté presente su socio en la compañía, Ilia Topuria, el doble campeón mundial de la UFC.
Se espera que el histórico coso de Campo Pequeno, en Lisboa, presente un lleno en el que será uno de los eventos deportivos más esperados del año en la ciudad lusa, tomando el relevo del Roig Arena, que batió el récord de asistencia con 14.000 fieles en la última edición, la del Wow 29.
La acción arranca a las 18.30 horas
La velada arrancará a las 18.30 horas, aunque habrá que esperar para ver al peleador grancanario en la penúltima pelea, dentro de la pelea coestelar. La Roca tendrá enfrente a un peleador de ascendencia norteamericana pero que pelea bajo bandera portuguesa, lo que le asegurará el apoyo mayoritario del gran público, Kris Moutinho, que cuenta con un récord de 14-8-0, con cinco de sus peleas dentro de la UFC, entre los que destacó su pelea ante Sean O`Malley en el UFC 264, en el que se ganó una fama merecida como fajador.
El grancanario con un récord de 12-4-0 ve la pelea de hoy como una gran oportunidad de dejar atrás sus problemas físicos y retomar su prometedora carrera en un evento sobre el que tendrá puestos los ojos todos los aficionados europeos y una UFC de la que es una especie de franquicia.
Once peleas
Wow 30 contará para abrir boca con tres peleas amateur, con bastante presencia española: Pedro Duarte (Portugal) - Diego Mejías (España), Arturo Movsesyan (Portugal) - Mauro Corrales (España) y Axel Furtado (Portugal) - Freddy Villena (Español). Además de ocho peleas profesionales: Alexander Rita (Portugal) - Vincenzo Bussolotti (España), Mario Ferreira (Portugal) - Alejandro Manzorro (Español), Erasmo Da Silva (Portugal) - Jesús Basco (España), Eduarda Santos (Brasil) - Sara Viéitez (España), Leandro Gomes (Portugal) - Mamadou Bah (Países Bajos), Estabili Amato (Portugal) - Nick Fiore (Estados Unidos), Kris Moutinho (Estados Unidos-Portugal) - Zebenzui Ruiz (España) y Zé Machado (Portugal) - Henrique Barbosa (Brasil).
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