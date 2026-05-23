Avella golpea primero en San Lorenzo y se coloca líder del Rally Isla de Gran Canaria

Benjamín Avella y Agustín Alemán comenzaron con fuerza el Rally Isla de Gran Canaria y se colocaron como líderes provisionales tras marcar el mejor tiempo en el tramo-espectáculo de San Lorenzo, que abrió este viernes la competición. La dupla del Alpine A110 RGT+ aventajó en apenas una décima de segundo a los grandes favoritos al triunfo, Luis Monzón y José Carlos Déniz.

El rápido tramo de la capital grancanaria, de unos cinco kilómetros, sirvió para establecer el orden de la clasificación de cara a este sábado, cuando se disputarán seis tramos más. La atención estará puesta especialmente en los 18 kilómetros de la especial Fontanales-Fagajesto-Juncalillo, que puede resultar decisiva en sus dos pasadas, frente a las otras dos especiales más cortas: Tejeda-Ayacata y Cueva Grande-Camaretas. A mitad del rutómetro, los equipos realizarán una parada en las asistencias instaladas en el parking del Estadio Gran Canaria.

El tercer mejor tiempo en el tramo-espectáculo fue para el lanzaroteño Yoday Betancort, con Pedro Viera a la derecha. El piloto, que llega como líder del Campeonato BP de Las Palmas, afronta su segundo rally con el Hyundai i20 N Rally2 y terminó a 1,5 segundos de la cabeza.

Raúl Quesada y Dani Sosa fueron cuartos con el otro Hyundai i20 R5, a 2,3 segundos del líder. Tras ellos se situaron Alejandro Martín y Cristina Cazorla, con el Peugeot 208 Rally4, y Ayoze Benítez y Patricia González, sextos después de enroscarse con el Porsche 911 en la rotonda de San Lorenzo.

La prueba registró dos bajas sensibles antes incluso de comenzar. Iván Armas no pudo tomar la salida por problemas en el circuito de refrigeración de su Porsche 911, mientras que Ulises Avella quedó fuera al no poder solucionar un problema de frenos.

En Regularidad, pese a sufrir fallos en el motor, Pepe y Rosmén Díaz tomaron la delantera con su BMW 323i, seguidos por Roberto García y Rubén Jiménez en una clasificación todavía provisional tras el tramo adelantado al viernes. El Rally Isla de Gran Canaria es puntuable no solo para el Provincial, sino también para el Regional de Rallys Históricos en Regularidad CCRH-R.

La Escudería Maspalomas mantiene el ritmo de trabajo para sacar adelante al decano de los rallies de España y Canarias. El tramo de San Lorenzo se desarrolló sin incidentes, algo siempre bien recibido por los vecinos de la zona, y volvió a contar con mucho público, aunque la organización esperaba una mayor afluencia después de dos años sin disputarse. El orden de salida se mantiene para los tramos de este sábado.

Un año más, la copa que organizan las asociaciones de vecinos de El Román y San Lorenzo para premiar a los tres equipos más espectaculares recayó en Luis Monzón, Ayoze Benítez y Olegario Reyes.