Canarias se vuelca con la natación adaptada en una edición histórica del Open Fundación DISA

Gradas llenas, más de 130 nadadores/as de Canarias y el mejor ambiente deportivo han hecho vibrar las instalaciones del Club Natación Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, escenario del VIII Campeonato de Canarias Open de Natación Adaptada Fundación DISA 2026. Este campeonato regional ha vuelto a superar las expectativas con una jornada de emoción y talento, consolidándose como una de las citas más importantes del calendario de deporte adaptado e inclusivo.

Con más de 50 pruebas, las piscinas del Julio Navarro han vivido una jornada memorable sin freno, con representación de todas las categorías de la FCPCD, desde la S1 a la S15 y de todas las categorías de Discapacidades Físicas, Visuales e Intelectuales, además de nadadores con y sin discapacidades de la categoría alevín.

Con gradas llenas y una afición desbordada, el CN Las Palmas ha hecho gala del mejor ambiente para afianzar su compromiso y su pasión por la natación adaptada del archipiélago.

Entre los 130 competidores/as ha brillado Adrián Santana Hernández, campeón del mundo S14, que ha encadenado victorias en las pruebas de 100 metros braza, 200 libre y 200 estilos, haciendo pleno de medallas en una jornada donde se ha ganado el caluroso aplauso de la grada.

También Ivanosky Marichal ha destacado en este sábado de deporte adaptado, obteniendo la mayor puntuación del campeonato con la prueba de 400 metros libre, en la que se ha mostrado imbatible. Por su parte, Daniel Santana Sánchez, reciente medallista nacional de jóvenes promesas paralímpicas, ha sellado una emocionante victoria en 100 metros mariposa.

La nadadora de Atletas sin Fronteras, Yolanda Marrero, ha marcado el pulso como una de las rivales más destacadas del día por su victoria en 50 metros libre, donde ha parado el cronómetro como la más rápida de la modalidad femenina. Además, las medallistas nacionales María Isabel Morales Santana y Patricia Fernández Santana del CN Las Palmas, no han fallado en las expectativas, liderando las pruebas en modalidad crol.

El Campeonato de Canarias Open de Natación Adaptada Fundación DISA 2026 ha contado con atletas de los clubes CN Discarucas, CN Salinas, Cludeon, CD Atletas sin fronteras (Tenerife), convirtiendo al CN Las Palmas en punto de encuentro de la natación adaptada de las islas y confirmando una de sus ediciones más multitudinarias.

Romper barreras

El viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, ha destacado la "fantástica jornada" vivida hoy, con 130 deportistas, 105 de ellos con discapacidad en un ejemplo de "deporte inclusivo" que afianza el compromiso de que cualquier persona de Canarias "sienta que cada vez hay menos barreras para practicar deporte".

La misma idea ha destacado el presidente del CN Las Palmas, Rafael Henríquez, que ha celebrado "la gran acogida de participación y de afición" y se ha confesado "muy contento" por esta octava edición, que ha sido "muy disfrutada" por todos y todas.

El presidente de la Federación Canaria de los Deportes para Personas con Discapacidades (FCDPD), Juan Carlos Hernández, ha aplaudido una gran edición de un campeonato "realmente inclusivo", que ha contado con deportistas "de alta competición con discapacidad a nivel regional y con muchos éxitos a nivel nacional". Estar en "la casa del Club Natación Las Palmas" es "hablar de la historia de la natación inclusiva en Canarias", que hoy "se ha vuelto a disfrutar gracias a la experiencia y la profesionalidad del club".

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Este evento ha contado con el apoyo de Fundación DISA, entidad que hace posible la celebración de este campeonato regional y cuyo compromiso con el deporte inclusivo continúa siendo clave para el crecimiento y desarrollo de la natación adaptada en Canarias. Este campeonato está organizado por la Federación Canaria de Deportes para Personas con Discapacidades, la Fundación Canaria de Deportes para Personas con Discapacidad (FUCADI) y Club Natación Las Palmas, anfitrión del evento.